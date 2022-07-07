METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 14:35
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,95
Varsa İade Tutarı (TL)
29846,33
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
306968,45
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,85
Brüt Getiri (%)
% 18,94
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
306968,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042988
BIST
14:382.416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 8,03
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
14:3817,2521
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0366
|Açılış
|: 17,2850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
14:3817,6256
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0776
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
14:38967,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 4,37
|Açılış
|: 967,15
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler14:38
|IZFAS
|2,47
|3.220.214
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.111.860
|% 9,96
|
|FONET
|13,93
|20.645.107
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|110.512.032
|% 9,94
|
|PSGYO
|9,77
|91.620.672
|% 9,28
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|174,00
|9.837.367
|% -6,60
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|SANEL
|7,94
|172.531
|% -2,58
|
|RALYH
|13,86
|8.767.094
|% -2,39
|
|THYAO
|48,84
|2.440.659.882
|% 0,87
|
|SISE
|21,44
|827.804.294
|% 0,37
|
|EREGL
|26,16
|758.294.185
|% -1,88
|
|TUPRS
|240,10
|641.328.191
|% -1,92
|
|SASA
|41,08
|561.470.145
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,81
|442.761.962
|% 1,81
|
|ODAS
|2,84
|240.510.780
|% 2,53
|
|YKBNK
|4,27
|329.076.899
|% 1,91
|
|THYAO
|48,84
|2.440.659.882
|% 0,87
|
|AKBNK
|8,04
|376.671.497
|% 1,64
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2388
|17,2521
|% 0,21
|
|Euro
|17,5978
|17,6256
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,5985
|20,7018
|% 0,67
|
|Frank
|17,6697
|17,7761
|% 0,05
|
|Riyal
|4,5794
|4,6023
|% 0,16
|
|14:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|4,75
|
|Altın Gr.
|968
|969
|5,82
|
|Cumhuriyet
|6.498
|6.597
|-39,00
|
|Tam
|6.500
|6.587
|-21,00
|
|Yarım
|3.182
|3.221
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.594
|1.610
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,38
|19,42
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,80
|0,15
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,92
|
Seans Raporu
14:38
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