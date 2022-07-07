METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 14:35
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,18
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,19
Varsa İade Tutarı (TL)
42342,95
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
41723,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,53
Brüt Getiri (%)
% 23,8
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
41723,65
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042993
BIST
15:222.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 11,80
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:2217,2414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0259
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:2217,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0670
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:22963,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,22
|Açılış
|: 963,93
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:22
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.215.069
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.639.079
|% 9,94
|
|FONET
|13,87
|23.350.647
|% 9,47
|
|PSGYO
|9,77
|96.093.885
|% 9,28
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|177,00
|10.386.798
|% -4,99
|
|OYAYO
|10,17
|6.872.793
|% -4,06
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|DERIM
|5,87
|13.046.126
|% -2,98
|
|THYAO
|48,90
|2.614.842.710
|% 0,99
|
|SISE
|21,38
|871.138.549
|% 0,09
|
|EREGL
|26,18
|821.209.431
|% -1,80
|
|TUPRS
|239,30
|701.777.186
|% -2,25
|
|SASA
|41,02
|582.994.774
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,83
|474.677.441
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,33
|518.970.032
|% 3,34
|
|ODAS
|2,84
|278.681.512
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,11
|495.984.486
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,54
|265.257.169
|% 2,25
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2171
|17,2414
|% 0,15
|
|Euro
|17,5778
|17,6150
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,5473
|20,6503
|% 0,42
|
|Frank
|17,6306
|17,7368
|% -0,17
|
|Riyal
|4,5716
|4,5945
|% -0,01
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,51
|
|Altın Gr.
|964
|964
|1,22
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-65,00
|
|Tam
|6.464
|6.548
|-60,00
|
|Yarım
|3.164
|3.202
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.600
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,32
|19,35
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,70
|10,71
|0,07
|
|B. Petrol
|102
|102
|0,83
|