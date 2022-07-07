METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 14:35
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,58
Varsa İade Tutarı (TL)
7287,71
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
4486,18
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 3,84
Brüt Getiri (%)
% 8,66
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
4486,18
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,25
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042998
BIST
15:232.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 11,70
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
15:2317,2414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0259
|Açılış
|: 17,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
15:2317,6150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0670
|Açılış
|: 17,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
15:23964,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,34
|Açılış
|: 964,05
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler15:23
|IZFAS
|2,47
|3.230.124
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.201.976
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|110.639.079
|% 9,94
|
|FONET
|13,89
|23.309.322
|% 9,63
|
|PSGYO
|9,77
|95.555.782
|% 9,28
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|ULUSE
|176,00
|10.381.135
|% -5,53
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|OYAYO
|10,23
|6.797.762
|% -3,49
|
|DERIM
|5,84
|12.652.892
|% -3,47
|
|THYAO
|48,92
|2.611.068.661
|% 1,03
|
|SISE
|21,42
|865.819.153
|% 0,28
|
|EREGL
|26,18
|817.497.099
|% -1,80
|
|TUPRS
|239,60
|694.163.837
|% -2,12
|
|SASA
|41,08
|579.336.614
|% 1,94
|
|EKGYO
|2,83
|474.576.333
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,34
|518.066.212
|% 3,58
|
|ODAS
|2,84
|273.143.484
|% 2,53
|
|AKBNK
|8,11
|492.641.776
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,55
|263.273.023
|% 2,48
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2171
|17,2414
|% 0,15
|
|Euro
|17,5778
|17,6150
|% 0,38
|
|Sterlin
|20,5397
|20,6427
|% 0,38
|
|Frank
|17,6275
|17,7337
|% -0,19
|
|Riyal
|4,5722
|4,5951
|% 0,00
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.742
|1.742
|3,55
|
|Altın Gr.
|967
|967
|4,55
|
|Cumhuriyet
|6.484
|6.582
|-54,00
|
|Tam
|6.488
|6.576
|-32,00
|
|Yarım
|3.176
|3.215
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.591
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,34
|19,37
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,75
|10,76
|0,12
|
|B. Petrol
|102
|102
|1,06
|
Seans Raporu
15:23
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