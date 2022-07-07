METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









saplanacak tutarlar fona iade edilecektir.Portföy Yönetim Şirketlerine dönem içinde sadece sabit FİG ödenmekte olup, yıl sonunda 2016/30 sayılı sektör duyurusunda yer alan esaslara göre performansa bağlı olarak Ek FİG ödenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043002BIST