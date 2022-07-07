METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 14:35
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
28393,85
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,57
Brüt Getiri (%)
% 26,16
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
28393,85
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042992
BIST
16:342.420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 11,85
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.424
En Düşük
2.404
16:3417,2611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0456
|Açılış
|: 17,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3080
En Düşük
17,1857
16:3417,6249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0769
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
16:34966,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,30
|Açılış
|: 966,00
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler16:34
|IZFAS
|2,47
|3.271.699
|% 9,99
|
|RUBNS
|15,12
|5.335.999
|% 9,96
|
|KAPLM
|51,65
|39.112.211
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|24.740.870
|% 9,94
|
|SMRTG
|27,44
|111.884.005
|% 9,94
|
|ROYAL
|2,85
|174.845
|% -6,86
|
|RODRG
|19,76
|334.879
|% -3,98
|
|KOZAL
|163,10
|625.472.288
|% -3,63
|
|AKSGY
|2,93
|16.313.987
|% -3,30
|
|DERIM
|5,88
|14.782.550
|% -2,81
|
|THYAO
|49,10
|3.078.515.160
|% 1,40
|
|SISE
|21,44
|1.062.172.990
|% 0,37
|
|EREGL
|26,10
|958.408.321
|% -2,10
|
|TUPRS
|241,10
|840.047.223
|% -1,51
|
|SASA
|40,88
|683.768.874
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,83
|617.273.637
|% 2,54
|
|YKBNK
|4,31
|597.030.993
|% 2,86
|
|ODAS
|2,84
|295.442.694
|% 2,53
|
|ISCTR
|4,52
|314.444.681
|% 1,80
|
|AKBNK
|8,08
|560.478.650
|% 2,15
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2468
|17,2611
|% 0,26
|
|Euro
|17,6059
|17,6249
|% 0,44
|
|Sterlin
|20,5586
|20,6617
|% 0,47
|
|Frank
|17,6399
|17,7462
|% -0,12
|
|Riyal
|4,5767
|4,5996
|% 0,10
|
|16:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.746
|1.746
|7,07
|
|Altın Gr.
|965
|965
|2,56
|
|Cumhuriyet
|6.462
|6.559
|-77,00
|
|Tam
|6.477
|6.570
|-38,00
|
|Yarım
|3.170
|3.213
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.588
|1.606
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,42
|19,45
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|10,71
|10,72
|0,07
|
|B. Petrol
|104
|104
|3,63
|