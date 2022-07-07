METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
07.07.2022 22:32
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 4,34
Varsa İade Tutarı (TL)
23109,18
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
381,43
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,32
Brüt Getiri (%)
% 34,4
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
174,2
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 8
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir. Portföy Yönetim Şirketlerine dönem içinde sadece sabit FİG ödenmekte olup, yıl sonunda 2016/30 sayılı sektör duyurusunda yer alan esaslara göre performansa bağlı olarak Ek FİG ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043775
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0331
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,5947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0467
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05965,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,54
|Açılış
|: 965,25
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2448
|17,2486
|% 0,19
|
|Euro
|17,5211
|17,5947
|% 0,27
|
|Sterlin
|20,6746
|20,7782
|% 1,04
|
|Frank
|17,6392
|17,7454
|% -0,12
|
|Riyal
|4,5816
|4,6045
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,22
|
|Altın Gr.
|965
|965
|2,69
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.461
|6.581
|-27,00
|
|Yarım
|3.162
|3.218
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.584
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,22
|19,26
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,67
|0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|3,51
|