METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
29.07.2022 14:02
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,18
Varsa İade Tutarı (TL)
130634,78
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
121884,65
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,6
Brüt Getiri (%)
% 31,08
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
121884,65
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049197
BIST
14:212.575
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 32,14
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.576
En Düşük
2.539
14:2117,8472
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0751
|Açılış
|: 17,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
14:2118,2736
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0028
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
14:211.010,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,37
|Açılış
|: 1.009,90
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler14:20
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|544.268.223
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.778.140
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.293.570
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.228.889
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|8,96
|36.721.533
|% -8,85
|
|DOBUR
|60,00
|9.049.798
|% -7,55
|
|THYAO
|49,90
|1.420.152.404
|% 0,40
|
|FROTO
|302,40
|959.639.437
|% 6,11
|
|TUPRS
|264,40
|723.218.045
|% 2,76
|
|SISE
|21,44
|655.209.965
|% 0,94
|
|AKBNK
|8,53
|584.888.437
|% 0,24
|
|EKGYO
|3,08
|513.875.701
|% -2,22
|
|SKBNK
|1,66
|204.768.519
|% 3,11
|
|YKBNK
|4,72
|468.757.032
|% 1,72
|
|KRPLS
|5,65
|544.268.223
|% 9,92
|
|ODAS
|3,68
|286.406.842
|% -1,08
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8402
|17,8545
|% -0,38
|
|Euro
|18,2511
|18,2707
|% -0,03
|
|Sterlin
|21,6863
|21,7950
|% -0,40
|
|Frank
|18,6693
|18,7818
|% -0,20
|
|Riyal
|4,7422
|4,7660
|% -0,38
|
|14:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,41
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|6.699
|6.800
|-10,00
|
|Tam
|6.718
|6.788
|-46,00
|
|Yarım
|3.274
|3.319
|-22,00
|
|Çeyrek
|1.642
|1.659
|-11,00
|
|Gümüş.Ons
|19,97
|20,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,50
|-0,06
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,08
|
Seans Raporu
14:20
daha fazla
-
14:35OZKGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 455, 456 adet işlem
-
14:35OZKGY
Yüzde 5.68 oranında artışla 7.44 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 455, 456 adet işlem
-
14:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 96 artarak (% 1.30 ) 2, 733
-
14:33
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, FROTO, TUPRS
-
14:33XU100
Endeks 2, 572 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 12 üstünde . İşlem hacmi 15, 867.00 milyon TL de