METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
29.07.2022 14:02
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,41
Varsa İade Tutarı (TL)
15767,6
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
780,28
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 2,38
Brüt Getiri (%)
% 19,39
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
382,99
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,25
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
Portföy Yönetim Şirketlerine dönem içinde sadece sabit FİG ödenmekte olup, yıl sonunda 2016/30 sayılı sektör duyurusunda yer alan esaslara göre performansa bağlı olarak Ek FİG ödenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049202
BIST
14:312.572
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 28,49
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.576
En Düşük
2.539
14:3117,8488
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0735
|Açılış
|: 17,8250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
14:3118,2735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0029
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
14:311.009,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -3,00
|Açılış
|: 1.009,60
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler14:31
|UTPYA
|12,23
|1.190.325
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|1.297.532
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|548.614.356
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.810.127
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.433.827
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.333.959
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|953.223
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|2.425.978
|% -9,72
|
|LIDFA
|9,07
|37.065.537
|% -7,73
|
|DOBUR
|59,95
|9.521.052
|% -7,63
|
|THYAO
|49,92
|1.587.441.236
|% 0,44
|
|FROTO
|303,20
|1.004.880.529
|% 6,39
|
|TUPRS
|263,10
|748.667.235
|% 2,25
|
|SISE
|21,50
|733.469.549
|% 1,22
|
|AKBNK
|8,56
|686.360.659
|% 0,59
|
|EKGYO
|3,09
|551.574.101
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,67
|206.160.204
|% 3,73
|
|YKBNK
|4,71
|532.897.721
|% 1,51
|
|KRPLS
|5,65
|548.614.356
|% 9,92
|
|ODAS
|3,68
|298.504.596
|% -1,08
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8431
|17,8488
|% -0,41
|
|Euro
|18,2571
|18,2735
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,6558
|21,7644
|% -0,54
|
|Frank
|18,6410
|18,7533
|% -0,36
|
|Riyal
|4,7362
|4,7600
|% -0,50
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|4,27
|
|Altın Gr.
|1.012
|1.012
|-0,65
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.722
|6.799
|-35,00
|
|Yarım
|3.275
|3.324
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.643
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,98
|20,01
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,49
|11,51
|-0,05
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,13
|
Seans Raporu
14:31
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14:46BERA
Yüzde 7.76 oranında artışla 15.00 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 609, 499 adet işlem
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14:45AKMGY
Yüzde 4.52 oranında artışla 49.94 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 261 adet işlem
-
14:44AKSGY
Yüzde 5.28 oranında artışla 3.19 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 562, 309 adet işlem
-
14:43XU100
Endeks 2, 571 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 11 üstünde . İşlem hacmi 16, 810.00 milyon TL de
-
14:43TMSN
Yüzde 6.74 oranında artışla 48.78 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 881, 248 adet işlem