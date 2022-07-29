METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
29.07.2022 14:02
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.07.2022
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğün
13:572.565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 22,07
|Açılış
|: 2.548
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.569
En Düşük
2.539
13:5717,8860
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0363
|Açılış
|: 17,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9400
|
18,0233
En Düşük
17,7581
13:5718,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0163
|Açılış
|: 18,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1800
|
18,4112
En Düşük
18,1581
13:571.014,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,29
|Açılış
|: 1.014,88
|
|Önceki Kapanış
|: 1.012,59
|
1.019,68
En Düşük
1.007,15
BIST En Aktif Hisseler13:57
|UTPYA
|12,23
|1.055.281
|% 9,98
|
|UZERB
|38,56
|632.140
|% 9,98
|
|KRPLS
|5,65
|542.897.222
|% 9,92
|
|BEYAZ
|11,20
|18.753.690
|% 9,91
|
|IHGZT
|0,78
|30.207.589
|% 9,86
|
|KZBGY
|70,85
|11.119.567
|% -9,97
|
|EMNIS
|35,96
|645.657
|% -9,96
|
|BRKO
|2,23
|1.967.608
|% -9,72
|
|SANEL
|8,15
|2.319.011
|% -8,63
|
|LIDFA
|9,11
|36.216.765
|% -7,32
|
|THYAO
|49,84
|1.326.832.450
|% 0,28
|
|FROTO
|298,60
|801.615.374
|% 4,77
|
|TUPRS
|263,80
|663.597.252
|% 2,53
|
|SISE
|21,40
|618.664.258
|% 0,75
|
|KRPLS
|5,65
|542.897.222
|% 9,92
|
|EKGYO
|3,09
|477.049.735
|% -1,90
|
|SKBNK
|1,66
|193.281.866
|% 3,11
|
|KRPLS
|5,65
|542.897.222
|% 9,92
|
|YKBNK
|4,69
|438.292.309
|% 1,08
|
|TSKB
|2,65
|199.020.215
|% 1,53
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8550
|17,8860
|% -0,20
|
|Euro
|18,2739
|18,2927
|% 0,09
|
|Sterlin
|21,7488
|21,8579
|% -0,11
|
|Frank
|18,7388
|18,8517
|% 0,17
|
|Riyal
|4,7528
|4,7767
|% -0,15
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.761
|1.761
|5,52
|
|Altın Gr.
|1.014
|1.014
|1,33
|
|Cumhuriyet
|6.709
|6.810
|0,00
|
|Tam
|6.745
|6.810
|-24,00
|
|Yarım
|3.287
|3.329
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.664
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,05
|20,07
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|-0,00
|
|B. Petrol
|104
|104
|2,26
|