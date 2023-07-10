METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 15:58
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,57
Varsa İade Tutarı (TL)
57798,89
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
50759,95
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,45
Brüt Getiri (%)
% 12,14
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
50759,95
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168987
BIST
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16:216.274
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 87,20
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:2126,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0573
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:2128,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0377
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:211.610,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.610,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:19
|HKTM
|60,50
|38.119.481
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.456.924.471
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|420.482.124
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.286.113
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.858.808
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,06
|193.837.881
|% -6,40
|
|YAPRK
|114,30
|53.326.260
|% -6,31
|
|AVTUR
|4,70
|9.825.088
|% -4,08
|
|ICUGS
|8,21
|19.832.752
|% -3,41
|
|SEKFK
|16,56
|346.996.969
|% -3,21
|
|THYAO
|216,60
|6.601.983.110
|% 0,65
|
|ASTOR
|82,25
|6.181.863.776
|% 0,73
|
|EKGYO
|8,39
|3.605.707.512
|% -0,71
|
|ASELS
|61,40
|3.039.740.529
|% 3,98
|
|EREGL
|39,58
|2.895.405.087
|% 1,49
|
|EKGYO
|8,39
|3.605.707.512
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,73
|764.117.696
|% 3,61
|
|PETKM
|16,53
|2.472.114.248
|% 3,77
|
|ADESE
|1,77
|248.226.653
|% 9,26
|
|YKBNK
|13,07
|1.522.372.402
|% 0,85
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0871
|26,0930
|% 0,21
|
|Euro
|28,6030
|28,6250
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,2123
|33,3789
|% -0,34
|
|Frank
|29,1724
|29,3482
|% -0,07
|
|Riyal
|6,9358
|6,9706
|% 0,23
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.921
|-3,99
|
|Altın Gr.
|1.608
|1.609
|-3,54
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.402
|10.598
|-68,00
|
|Yarım
|5.201
|5.323
|-34,00
|
|Çeyrek
|2.609
|2.662
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,95
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,18
|19,20
|-0,14
|
|B. Petrol
|77,91
|77,91
|-0,56
|
Seans Raporu
16:19
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16:34DOAS
Yüzde 6.40 oranında artışla 201.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 177, 913 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 74 artarak (% 0.90 ) 6, 903
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16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, PETKM
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16:33XU100
Endeks 6, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 80, 129.00 milyon TL de
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16:33AKSEN
Yüzde 7.31 oranında artışla 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 392, 101 adet işlem