METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 15:58
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,13
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,14
Varsa İade Tutarı (TL)
3036,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
366353,55
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,84
Brüt Getiri (%)
% 11,15
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
366353,55
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168990
BIST
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16:206.277
En Düşük
|Değişim
|: 1,45%
|| 89,62
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:2026,0931
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0556
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:2028,6192
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0458
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:201.610,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -2,06
|Açılış
|: 1.610,15
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:20
|EUPWR
|114,40
|1.456.819.567
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.858.808
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|37.808.935
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|420.454.158
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.280.937
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,06
|193.486.460
|% -6,40
|
|YAPRK
|115,00
|53.173.055
|% -5,74
|
|AVTUR
|4,73
|9.627.461
|% -3,47
|
|ICUGS
|8,22
|19.805.504
|% -3,29
|
|AYES
|21,80
|1.123.812
|% -3,11
|
|THYAO
|216,70
|6.580.506.778
|% 0,70
|
|ASTOR
|82,30
|6.166.987.049
|% 0,80
|
|EKGYO
|8,39
|3.602.940.235
|% -0,71
|
|ASELS
|61,50
|3.037.029.138
|% 4,15
|
|EREGL
|39,62
|2.876.298.614
|% 1,59
|
|EKGYO
|8,39
|3.602.940.235
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,72
|760.787.103
|% 3,33
|
|PETKM
|16,57
|2.459.298.620
|% 4,02
|
|ADESE
|1,75
|244.756.717
|% 8,02
|
|YKBNK
|13,08
|1.512.012.635
|% 0,93
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0878
|26,0931
|% 0,21
|
|Euro
|28,5991
|28,6192
|% 0,16
|
|Sterlin
|33,1977
|33,3642
|% -0,38
|
|Frank
|29,1615
|29,3372
|% -0,11
|
|Riyal
|6,9343
|6,9691
|% 0,21
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.921
|1.922
|-3,64
|
|Altın Gr.
|1.609
|1.609
|-2,77
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.408
|10.603
|-63,00
|
|Yarım
|5.204
|5.326
|-31,00
|
|Çeyrek
|2.610
|2.663
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|22,93
|22,96
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|19,20
|19,22
|-0,12
|
|B. Petrol
|77,92
|77,92
|-0,55
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:35POLTK
Yüzde 6.61 oranında artışla 3, 375.50 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 449 adet işlem
-
16:34DOAS
Yüzde 6.40 oranında artışla 201.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 177, 913 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 74 artarak (% 0.90 ) 6, 903
-
16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, PETKM
-
16:33XU100
Endeks 6, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 80, 129.00 milyon TL de