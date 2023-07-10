METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 15:58
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,64
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,56
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
40064,85
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,49
Brüt Getiri (%)
% 11,31
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
40064,85
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168993
BIST
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16:216.274
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 87,20
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:2126,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0573
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:2128,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0377
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:211.610,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.610,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:19
|HKTM
|60,50
|37.808.935
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.456.694.871
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|109.858.808
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|420.454.158
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.280.937
|% 10,00
|
|IHAAS
|28,08
|193.158.381
|% -6,34
|
|YAPRK
|114,50
|52.863.447
|% -6,15
|
|AVTUR
|4,73
|9.627.461
|% -3,47
|
|ICUGS
|8,21
|19.804.329
|% -3,41
|
|RAYSG
|31,78
|61.142.969
|% -3,29
|
|THYAO
|217,00
|6.517.026.561
|% 0,84
|
|ASTOR
|82,30
|6.162.184.615
|% 0,80
|
|EKGYO
|8,39
|3.600.292.160
|% -0,71
|
|ASELS
|61,50
|3.029.429.974
|% 4,15
|
|EREGL
|39,56
|2.847.574.279
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,39
|3.600.292.160
|% -0,71
|
|ZOREN
|3,72
|748.432.916
|% 3,33
|
|PETKM
|16,56
|2.454.405.656
|% 3,95
|
|ADESE
|1,76
|244.433.503
|% 8,64
|
|YKBNK
|13,09
|1.510.855.937
|% 1,00
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0871
|26,0930
|% 0,21
|
|Euro
|28,6030
|28,6250
|% 0,18
|
|Sterlin
|33,2107
|33,3773
|% -0,34
|
|Frank
|29,1727
|29,3484
|% -0,07
|
|Riyal
|6,9354
|6,9702
|% 0,22
|
|16:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.381
|10.577
|-89,00
|
|Yarım
|5.191
|5.313
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.656
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,08
|19,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|-0,58
|
Seans Raporu
16:19
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16:34DOAS
Yüzde 6.40 oranında artışla 201.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 177, 913 adet işlem
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BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 74 artarak (% 0.90 ) 6, 903
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16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, PETKM
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16:33XU100
Endeks 6, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 80, 129.00 milyon TL de
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16:33AKSEN
Yüzde 7.31 oranında artışla 37.58 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 392, 101 adet işlem