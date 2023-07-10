METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 15:58
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,54
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,49
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
11723,88
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,58
Brüt Getiri (%)
% 13,34
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
11723,88
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,25
Açıklamalar
Fona iade tutarları Haziran sonu için hesaplanan kaydi tutarlar olup, yıl sonunda hesaplanacak tutarlar fona iade edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1168999
BIST
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16:216.274
En Düşük
|Değişim
|: 1,41%
|| 87,20
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
16:2126,0948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0573
|Açılış
|: 26,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
16:2128,6111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0377
|Açılış
|: 28,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
16:211.610,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,75
|Açılış
|: 1.610,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler16:21
|EUPWR
|114,40
|1.457.094.355
|% 10,00
|
|HKTM
|60,50
|38.119.481
|% 10,00
|
|TETMT
|323,50
|3.286.113
|% 10,00
|
|AZTEK
|38,80
|251.619.370
|% 9,98
|
|FORTE
|49,90
|94.515.311
|% 9,96
|
|IHAAS
|28,04
|194.157.453
|% -6,47
|
|ICUGS
|8,21
|19.847.565
|% -3,41
|
|PNLSN
|48,24
|51.897.203
|% -2,31
|
|MACKO
|85,60
|72.332.864
|% -1,95
|
|GMTAS
|12,36
|27.351.881
|% -1,67
|
|CWENE
|201,00
|1.622.936.165
|% 5,51
|
|EUPWR
|114,40
|1.457.094.355
|% 10,00
|
|BIENY
|51,70
|999.668.326
|% 9,53
|
|AKFYE
|13,27
|651.287.215
|% 4,57
|
|A1CAP
|30,50
|569.807.822
|% 9,95
|
|A1CAP
|30,50
|569.807.822
|% 9,95
|
|ICUGS
|8,21
|19.847.565
|% -3,41
|
|FORTE
|49,90
|94.515.311
|% 9,96
|
|INGRM
|574,50
|8.008.326
|% 1,57
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0890
|26,0948
|% 0,22
|
|Euro
|28,5932
|28,6111
|% 0,13
|
|Sterlin
|33,2098
|33,3763
|% -0,35
|
|Frank
|29,1735
|29,3492
|% -0,07
|
|Riyal
|6,9351
|6,9699
|% 0,22
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.919
|1.920
|-5,83
|
|Altın Gr.
|1.606
|1.606
|-6,22
|
|Cumhuriyet
|10.729
|10.891
|-61,00
|
|Tam
|10.381
|10.577
|-89,00
|
|Yarım
|5.191
|5.313
|-44,00
|
|Çeyrek
|2.603
|2.656
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,92
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|19,08
|19,11
|-0,23
|
|B. Petrol
|77,89
|77,89
|-0,58
|
Seans Raporu
16:21
daha fazla
-
16:35POLTK
Yüzde 6.61 oranında artışla 3, 375.50 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 449 adet işlem
-
16:34DOAS
Yüzde 6.40 oranında artışla 201.10 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 177, 913 adet işlem
-
16:33XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 74 artarak (% 0.90 ) 6, 903
-
16:33
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, ZOREN, PETKM
-
16:33XU100
Endeks 6, 275 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 80, 129.00 milyon TL de