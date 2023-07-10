METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
10.07.2023 16:03
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 0
Brüt Getiri (%)
% 0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
0
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 0
Açıklamalar
Fon henüz faaliyete geçmediği için herhangi bir gider kesintisi olmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1169018
BIST
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18:056.270
En Düşük
|Değişim
|: 1,35%
|| 83,32
|Açılış
|: 6.264
|
|Önceki Kapanış
|: 6.187
|
6.228
En Yüksek
6.290
18:0526,0781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0406
|Açılış
|: 26,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1300
|
26,1785
En Düşük
25,8302
18:0528,6576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0842
|Açılış
|: 28,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,6000
|
28,7412
En Düşük
28,2583
18:051.611,46
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,75
|Açılış
|: 1.611,46
|
|Önceki Kapanış
|: 1.612,21
|
1.620,73
En Düşük
1.598,68
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HKTM
|60,50
|39.191.904
|% 10,00
|
|EUPWR
|114,40
|1.472.041.287
|% 10,00
|
|YESIL
|5,72
|111.139.241
|% 10,00
|
|GESAN
|70,95
|1.843.617.945
|% 10,00
|
|BRYAT
|1.553,70
|472.211.557
|% 10,00
|
|IHAAS
|27,00
|340.490.876
|% -9,94
|
|YAPRK
|115,20
|73.025.088
|% -5,57
|
|RAYSG
|31,04
|81.114.987
|% -5,54
|
|SEKFK
|16,25
|413.291.332
|% -5,03
|
|ICUGS
|8,17
|21.658.554
|% -3,88
|
|THYAO
|214,60
|8.770.354.529
|% -0,28
|
|ASTOR
|81,25
|8.063.530.580
|% -0,49
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.392.583
|% -0,83
|
|ASELS
|61,60
|3.920.829.380
|% 4,32
|
|EREGL
|39,40
|3.623.480.757
|% 1,03
|
|EKGYO
|8,38
|4.610.392.583
|% -0,83
|
|ZOREN
|3,71
|1.309.525.334
|% 3,06
|
|PETKM
|16,58
|3.165.603.063
|% 4,08
|
|YKBNK
|12,99
|2.433.591.516
|% 0,23
|
|ADESE
|1,78
|307.871.228
|% 9,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,0652
|26,0712
|% 0,13
|
|Euro
|28,6211
|28,6634
|% 0,31
|
|Sterlin
|33,3280
|33,4952
|% 0,01
|
|Frank
|29,2401
|29,4162
|% 0,16
|
|Riyal
|6,9283
|6,9630
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.922
|1.923
|-2,74
|
|Altın Gr.
|1.611
|1.611
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|10.777
|10.940
|-12,00
|
|Tam
|10.398
|10.618
|-48,00
|
|Yarım
|5.199
|5.334
|-23,00
|
|Çeyrek
|2.608
|2.667
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|23,02
|23,04
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|19,28
|19,31
|-0,03
|
|B. Petrol
|78,64
|78,64
|0,17
|