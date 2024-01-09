METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
09.01.2024 18:36
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,78
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,98
Varsa İade Tutarı (TL)
172180,34
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
5038,5
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 1,88
Brüt Getiri (%)
% 18,34
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
5038,5
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5
Açıklamalar
Fon'da ilk portföy 11.07.2023 tarihinde oluşturulduğu için, 0.78% FTGK oranı 178 gün için hesaplanmıştır. FTGK oranı yıllık 1.65% olarak uygulanmakta olup, kurucu tarafından fona iade edilmesi için gider aşımı hesaplamalarında Fon portföyünde yatırım yapılan fonların yönetim ücretleri de dikkate alınarak, bu oran 2.65% olarak uygulanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237095
BIST