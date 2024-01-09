METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 0,78Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 3,03Varsa İade Tutarı (TL)84893,82Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)1436,35Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 1,24Brüt Getiri (%)% 9,82Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)1436,35Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 5AçıklamalarFon'da ilk portföy 11.07.2023 tarihinde oluşturulduğu için, 0.78% FTGK oranı 178 gün için hesaplanmıştır. FTGK oranı yıllık 1.65% olarak uygulanmakta olup, kurucu tarafından fona iade edilmesi için gider aşımı hesaplamalarında Fon portföyünde yatırım yapılan fonların yönetim ücretleri de dikkate alınarak, bu oran 2.65% olarak uygulanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237096BIST