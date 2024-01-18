METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
18.01.2024 16:52
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )
Türkçe
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.01.2024
Bildirim İçeriği
Fon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 1,09
Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)
% 0,99
Varsa İade Tutarı (TL)
0
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)
15488,45
Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)
% 4,51
Brüt Getiri (%)
% 34,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)
15488,45
Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)
% 5,25
Açıklamalar
Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241406
BIST
'
17:518.049
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 24,70
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.048
En Yüksek
8.117
17:5130,1347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:5132,8077
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0100
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:511.949,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 6,04
|Açılış
|: 1.949,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:51
|HLGYO
|2,64
|79.680.976
|% 49,15
|
|BEGYO
|4,95
|476.426.304
|% 10,00
|
|FRIGO
|7,48
|204.366.707
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|219.038.572
|% 10,00
|
|PRZMA
|47,52
|26.304.294
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.945.219.805
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.295.044.188
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|SURGY
|41,90
|1.222.464.973
|% -9,74
|
|BAGFS
|26,24
|353.149.253
|% -9,14
|
|ASTOR
|111,90
|6.216.980.835
|% 9,38
|
|THYAO
|253,00
|5.654.437.726
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,02
|5.367.299.044
|% 1,32
|
|SASA
|36,66
|4.874.288.755
|% 8,59
|
|YKBNK
|22,34
|3.776.397.823
|% 0,72
|
|EKGYO
|8,94
|2.278.673.324
|% 1,82
|
|ISCTR
|26,02
|5.367.299.044
|% 1,32
|
|YKBNK
|22,34
|3.776.397.823
|% 0,72
|
|ZOREN
|4,49
|617.577.741
|% 2,28
|
|SASA
|36,66
|4.874.288.755
|% 8,59
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1313
|30,1347
|% 0,02
|
|Euro
|32,7909
|32,8077
|% -0,03
|
|Sterlin
|38,0333
|38,2241
|% -0,18
|
|Frank
|34,5637
|34,7719
|% -0,41
|
|Riyal
|8,0124
|8,0526
|% 0,04
|
|17:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|901,51
|903,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,66
|943,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,10
|2.013,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:51
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