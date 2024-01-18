METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgileri )TürkçeFon Toplam Gider Kesintisi Oranı BilgileriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.01.2024Bildirim İçeriğiFon İçtüzüğünde Belirlenen Azami Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,09Dönem Sonunda Gerçekleşen Fon Toplam Gider Kesintisi Oranı (%)% 1,39Varsa İade Tutarı (TL)12016,07Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Tutarı (TL)5349,6Portföy Yöneticisinin Fon Toplam Giderlerinden Aldığı Payın Toplam Oranı (%)% 6,06Brüt Getiri (%)% 53,3Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutar (TL)2687,28Portföy Yönetim Şirketine Ödenen Sabit Tutarın Oranı (%)% 8AçıklamalarFon Toplam Gider Kesintisi Oranı Bilgilerihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241410BIST