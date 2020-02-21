METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
21.02.2020 11:52
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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YOK
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/02/2020
Açıklamalar
FON UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820784
BIST
14:39115.507
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -134,57
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.383
En Düşük
114.453
14:396,1262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0251
|Açılış
|: 6,1180
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1262
En Düşük
6,0869
14:396,6201
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0340
|Açılış
|: 6,6090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6201
En Düşük
6,5655
14:39321,59
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 3,87
|Açılış
|: 321,59
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,89
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|DGGYO
|6,38
|14.427.701
|% 12,13
|
|RYSAS
|8,90
|3.339.892
|% 11,67
|
|GYHOL
|26,16
|387.543
|% 10,94
|
|HUBVC
|31,22
|59.373.311
|% 10,55
|
|YBTAS
|5.142,00
|327.508
|% 9,99
|
|MIPAZ
|2,99
|131.578.037
|% -16,01
|
|HATEK
|8,34
|9.173.464
|% -10,03
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|TSPOR
|5,74
|76.178.920
|% -7,87
|
|GSRAY
|2,91
|56.167.395
|% -6,73
|
|THYAO
|14,23
|839.609.142
|% -0,97
|
|ASELS
|28,42
|665.043.220
|% 0,21
|
|IPEKE
|9,65
|474.473.047
|% 4,78
|
|KOZAA
|12,24
|427.584.901
|% 8,90
|
|HALKB
|6,68
|301.060.850
|% -2,05
|
|ODAS
|2,05
|247.136.743
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,24
|137.261.173
|% 0,81
|
|EKGYO
|1,52
|166.620.216
|% -0,65
|
|IHLGM
|1,18
|118.654.803
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,68
|269.501.357
|% -1,11
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8958
|7,9354
|% 0,77
|
|Frank
|6,2060
|6,2434
|% 0,49
|
|Riyal
|1,6267
|1,6348
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.636
|1.636
|16,02
|
|Altın Gr.
|322
|322
|3,87
|
|Cumhuriyet
|2.131
|2.163
|33,00
|
|Tam
|2.120
|2.173
|32,85
|
|Yarım
|1.025
|1.051
|15,89
|
|Çeyrek
|514
|526
|7,95
|
|Gümüş.Ons
|18,51
|18,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,64
|0,04
|
|B. Petrol
|58,14
|58,14
|-1,17
|
Seans Raporu
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14:53ALBRK
Yüzde -3.25 oranında düşüşle 1.49 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 459, 905 adet işlem
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14:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -408, 81 kaybederek (% -0.29 ) 138, 399
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14:51
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, CEMAS, EKGYO
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14:51XU100
Endeks 115, 362 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 7, 625.00 milyon TL de