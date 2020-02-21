METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )TürkçeFon Unvan DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYOKBildirim İçeriğiEski UnvanMetlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Standart Emeklilik Yatırım FonuYeni UnvanMetlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Standart Emeklilik Yatırım FonuUnvan Değişikliğinin Tescil Tarihi21/02/2020AçıklamalarFON UNVAN DEĞİŞİKLİĞİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820784BIST