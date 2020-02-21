METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği
21.02.2020 11:52
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Fon Unvan Değişikliği )
Türkçe
Fon Unvan Değişikliği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK
Bildirim İçeriği
Eski Unvan
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kamu Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Yeni Unvan
Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
Unvan Değişikliğinin Tescil Tarihi
21/02/2020
Açıklamalar
FON UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820785
BIST
13:10115.933
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 290,71
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
116.032
En Düşük
114.453
13:106,1080
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0069
|Açılış
|: 6,1090
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1140
En Düşük
6,0869
13:106,6004
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0143
|Açılış
|: 6,6040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6139
En Düşük
6,5655
13:10320,96
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 3,24
|Açılış
|: 320,96
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
321,63
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|27,10
|208.766
|% 14,93
|
|VKING
|3,19
|2.560.193
|% 13,93
|
|DGGYO
|6,39
|12.565.292
|% 12,30
|
|RYSAS
|8,80
|2.399.313
|% 10,41
|
|KOZAA
|12,40
|243.405.861
|% 10,32
|
|MIPAZ
|3,10
|114.344.211
|% -12,92
|
|HATEK
|8,25
|7.482.163
|% -11,00
|
|ORMA
|4,00
|41.112
|% -9,71
|
|EMNIS
|1,96
|43.055
|% -9,26
|
|EKIZ
|0,96
|38.521
|% -8,57
|
|THYAO
|14,28
|601.017.879
|% -0,63
|
|ASELS
|28,60
|547.697.768
|% 0,85
|
|IPEKE
|9,90
|266.035.102
|% 7,49
|
|HALKB
|6,74
|255.641.041
|% -1,17
|
|KOZAA
|12,40
|243.405.861
|% 10,32
|
|ODAS
|2,08
|197.926.759
|% 1,46
|
|CEMAS
|1,25
|119.027.665
|% 1,63
|
|EKGYO
|1,51
|135.815.224
|% -1,31
|
|ADESE
|1,51
|131.064.723
|% 3,42
|
|IHLGM
|1,19
|97.569.456
|% 0,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8682
|7,9077
|% 0,42
|
|Frank
|6,1968
|6,2342
|% 0,34
|
|Riyal
|1,6236
|1,6318
|% 0,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.634
|1.634
|14,10
|
|Altın Gr.
|321
|321
|3,24
|
|Cumhuriyet
|2.129
|2.161
|31,00
|
|Tam
|2.117
|2.170
|30,07
|
|Yarım
|1.023
|1.050
|14,55
|
|Çeyrek
|513
|525
|7,28
|
|Gümüş.Ons
|18,52
|18,56
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,24
|58,24
|-1,07
|