METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2020 14:35
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893008
BIST
17:291.390
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 19,05
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:297,8468
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:299,5514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0480
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:29461,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -1,83
|Açılış
|: 461,97
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:27
|VERTU
|10,67
|28.301.218
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.332.410
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.332.410
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.254.028
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,86
|2.129.935.671
|% 1,46
|
|SISE
|7,33
|2.050.793.891
|% 1,38
|
|GARAN
|9,73
|1.972.197.122
|% 2,10
|
|THYAO
|12,66
|1.830.873.211
|% 2,01
|
|KRVGD
|16,08
|1.657.140.025
|% 1,07
|
|PETKM
|4,86
|2.129.935.671
|% 1,46
|
|ODAS
|3,95
|1.368.316.605
|% 8,22
|
|YKBNK
|3,09
|907.757.463
|% 3,00
|
|SISE
|7,33
|2.050.793.891
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,39
|350.918.571
|% 7,75
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8440
|7,8498
|% 0,10
|
|Euro
|9,5486
|9,5544
|% 0,54
|
|Sterlin
|10,4583
|10,5108
|% 1,13
|
|Frank
|8,8114
|8,8645
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0837
|2,0942
|% -0,04
|
|17:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|-7,23
|
|Altın Gr.
|462
|462
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.053
|3.130
|-20,02
|
|Yarım
|1.476
|1.514
|-9,68
|
|Çeyrek
|740
|757
|-4,84
|
|Gümüş.Ons
|24,04
|24,07
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,03
|
|B. Petrol
|50,55
|50,55
|0,57
|
Seans Raporu
17:27
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17:37BRSAN
Yüzde 6.22 oranında artışla 19.30 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 115, 214 adet işlem
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17:35KARTN
Yüzde 5.63 oranında artışla 3, 000.00 lira fiyatla işlem gören hissede 74, 361 adet işlem
-
17:30INFO
Yüzde 4.85 oranında artışla 6.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 656, 272 adet işlem
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, EREGL, KOZAL
-
17:29
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler KCHOL, YKBNK, TUPRS