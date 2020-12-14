METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
14.12.2020 14:49
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893015
BIST
17:331.388
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 17,45
|Açılış
|: 1.378
|
|Önceki Kapanış
|: 1.371
|
1.395
En Düşük
1.378
17:337,8466
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 7,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8700
|
7,9369
En Düşük
7,8243
17:339,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0384
|Açılış
|: 9,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5300
|
9,6478
En Düşük
9,5160
17:33462,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -1,09
|Açılış
|: 462,71
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
468,54
En Düşük
459,28
BIST En Aktif Hisseler17:33
|VERTU
|10,67
|28.301.496
|% 10,00
|
|YAPRK
|45,10
|1.159.502
|% 10,00
|
|UZERB
|46,46
|571.783
|% 9,99
|
|OZKGY
|5,51
|353.520.830
|% 9,98
|
|OZKGY
|5,51
|353.520.830
|% 9,98
|
|BERA
|19,66
|220.378.063
|% -9,98
|
|SEYKM
|25,08
|9.909.359
|% -9,98
|
|PAMEL
|22,38
|3.367.197
|% -9,98
|
|COSMO
|7,16
|445.500
|% -9,94
|
|BASCM
|10,81
|175.028
|% -9,16
|
|PETKM
|4,87
|2.164.448.856
|% 1,67
|
|SISE
|7,33
|2.066.522.170
|% 1,38
|
|GARAN
|9,71
|2.012.149.972
|% 1,89
|
|THYAO
|12,65
|1.844.950.904
|% 1,93
|
|KRVGD
|16,00
|1.670.405.405
|% 0,57
|
|PETKM
|4,87
|2.164.448.856
|% 1,67
|
|ODAS
|3,95
|1.396.832.678
|% 8,22
|
|YKBNK
|3,09
|929.252.372
|% 3,00
|
|SISE
|7,33
|2.066.522.170
|% 1,38
|
|IHLAS
|1,39
|357.936.610
|% 7,75
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8414
|7,8466
|% 0,06
|
|Euro
|9,5360
|9,5418
|% 0,40
|
|Sterlin
|10,4647
|10,5171
|% 1,19
|
|Frank
|8,8138
|8,8669
|% 0,35
|
|Riyal
|2,0845
|2,0949
|% -0,00
|
|17:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-2,96
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-1,09
|
|Cumhuriyet
|3.070
|3.117
|-14,00
|
|Tam
|3.057
|3.135
|-15,75
|
|Yarım
|1.478
|1.516
|-7,62
|
|Çeyrek
|741
|758
|-3,81
|
|Gümüş.Ons
|24,14
|24,19
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,08
|0,04
|
|B. Petrol
|50,31
|50,31
|0,33
|
Seans Raporu
17:33
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17:44
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler TUPRS, DOHOL, KCHOL
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17:44XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 82 artarak (% 1.36 ) 1, 253
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17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EPLAS, SELGD, UZERB, VERTU, SELEC, TMSN, SEKFK, SANKO, SNKRN, YAPRK
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17:44
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PAMEL, BERA, COSMO, SEYKM
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17:44
EGPRO, SANKO, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında