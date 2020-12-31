METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
31.12.2020 13:51
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
FON KURUL KARARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896023
BIST
15:151.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
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1.484
En Düşük
1.472
15:157,4341
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
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|Açılış
|: 7,4450
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|Önceki Kapanış
|: 7,3750
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7,4936
En Düşük
7,3424
15:159,1220
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
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|Açılış
|: 9,1200
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|Önceki Kapanış
|: 9,0650
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9,2087
En Düşük
9,0285
15:15452,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
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|Açılış
|: 452,03
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|Önceki Kapanış
|: 449,47
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456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:15
|MAALT
|111,10
|41.346.747
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.543.731
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.086.154
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.285.162
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.420.893.396
|% 2,44
|
|SISE
|7,35
|1.178.550.977
|% 0,96
|
|ARZUM
|24,86
|1.174.953.988
|% -9,07
|
|GARAN
|10,33
|837.935.404
|% -0,39
|
|ZOREN
|2,83
|533.629.562
|% 4,81
|
|ZOREN
|2,83
|533.629.562
|% 4,81
|
|SISE
|7,35
|1.178.550.977
|% 0,96
|
|EKGYO
|2,14
|280.352.132
|% -0,47
|
|TSKB
|1,79
|196.233.814
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|334.856.541
|% 0,00
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4248
|7,4341
|% 0,69
|
|Euro
|9,1063
|9,1220
|% 0,64
|
|Sterlin
|10,0918
|10,1424
|% 0,68
|
|Frank
|8,3828
|8,4333
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9697
|1,9796
|% 0,39
|
|15:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,63
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-0,54
|