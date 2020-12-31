METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
31.12.2020 13:51
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
FON KURUL KARARI
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896024
BIST
15:091.478
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,80
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:097,4232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0400
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:099,1156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0515
|Açılış
|: 9,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:09451,35
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 1,88
|Açılış
|: 451,35
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:07
|MAALT
|111,10
|41.235.647
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|75.243.042
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.085.129
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|YAYLA
|4,39
|109.205.409
|% -9,86
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,10
|2.415.382.633
|% 2,44
|
|SISE
|7,34
|1.168.118.761
|% 0,82
|
|ARZUM
|24,96
|1.166.315.520
|% -8,71
|
|GARAN
|10,33
|832.966.884
|% -0,39
|
|ZOREN
|2,82
|527.912.668
|% 4,44
|
|ZOREN
|2,82
|527.912.668
|% 4,44
|
|SISE
|7,34
|1.168.118.761
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,13
|279.231.311
|% -0,93
|
|TSKB
|1,79
|195.990.667
|% -0,56
|
|YKBNK
|3,09
|331.762.896
|% 0,00
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4158
|7,4230
|% 0,54
|
|Euro
|9,1015
|9,1123
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,0892
|10,1398
|% 0,65
|
|Frank
|8,3837
|8,4343
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9699
|1,9798
|% 0,40
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|1,63
|
|Altın Gr.
|452
|452
|2,98
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.990
|3.067
|46,92
|
|Yarım
|1.445
|1.484
|22,70
|
|Çeyrek
|725
|742
|11,34
|
|Gümüş.Ons
|26,48
|26,52
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,00
|
|B. Petrol
|51,09
|51,09
|-0,54
|
Seans Raporu
15:07
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-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 6 kaybederek (% -0.22 ) 1, 639
-
15:22XU100
Endeks 1, 478 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 13 altında . İşlem hacmi 16, 314.00 milyon TL de
-
15:21POLHO
Yüzde -4.76 oranında düşüşle 3.80 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 984, 592 adet işlem
-
15:17XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 09 altında . İşlem hacmi 16, 181.00 milyon TL de
-
15:16SELEC
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 13.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 324, 890 adet işlem