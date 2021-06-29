METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
29.06.2021 13:59
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944772
BIST
14:071.355
En Yüksek
|Değişim
|: -1,33%
|| -18,24
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.354
14:078,7232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0400
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7461
En Düşük
8,6689
14:0710,3859
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0157
|Açılış
|: 10,3550
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3438
14:07495,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,20
|Açılış
|: 495,41
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
495,06
BIST En Aktif Hisseler14:05
|TKURU
|271,00
|2.911.082
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|KUTPO
|59,75
|396.269.595
|% 9,94
|
|MERKO
|5,45
|13.461.642
|% 9,88
|
|VANGD
|5,81
|5.203.276
|% 9,83
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|5.441.985
|% -9,98
|
|DENGE
|3,08
|356.669
|% -8,88
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|BAGFS
|16,15
|652.978
|% -7,98
|
|THYAO
|13,39
|729.513.735
|% -3,39
|
|GARAN
|8,16
|595.036.410
|% -0,24
|
|KUTPO
|59,75
|396.269.595
|% 9,94
|
|EKGYO
|1,91
|370.230.344
|% -1,55
|
|KOZAL
|114,90
|247.123.104
|% -1,54
|
|EKGYO
|1,91
|370.230.344
|% -1,55
|
|GARAN
|8,16
|595.036.410
|% -0,24
|
|YKBNK
|2,15
|147.730.388
|% -0,46
|
|TSKB
|1,25
|84.524.495
|% -1,57
|
|THYAO
|13,39
|729.513.735
|% -3,39
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7163
|8,7177
|% 0,40
|
|Euro
|10,3766
|10,3790
|% 0,08
|
|Sterlin
|12,0260
|12,0863
|% 0,00
|
|Frank
|9,4264
|9,4832
|% 0,18
|
|Riyal
|2,3171
|2,3287
|% 0,31
|
|14:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-12,84
|
|Altın Gr.
|496
|496
|-1,14
|
|Cumhuriyet
|3.284
|3.334
|-22,00
|
|Tam
|3.266
|3.351
|-23,68
|
|Yarım
|1.579
|1.621
|-11,45
|
|Çeyrek
|792
|810
|-5,72
|
|Gümüş.Ons
|25,83
|25,86
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,28
|-0,02
|
|B. Petrol
|74,00
|74,00
|-0,14
|