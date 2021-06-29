METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
29.06.2021 13:59
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944773
BIST
18:001.370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -3,02
|Açılış
|: 1.372
|
|Önceki Kapanış
|: 1.373
|
1.375
En Düşük
1.352
18:008,7361
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0529
|Açılış
|: 8,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7477
En Düşük
8,6689
18:0010,4094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0392
|Açılış
|: 10,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3800
|
10,4269
En Düşük
10,3391
18:00492,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -3,95
|Açılış
|: 492,92
|
|Önceki Kapanış
|: 496,88
|
499,17
En Düşük
491,13
BIST En Aktif Hisseler18:00
|ARMDA
|45,14
|5.120.670
|% 9,99
|
|NIBAS
|12,99
|7.763.490
|% 9,99
|
|YAPRK
|39,02
|15.017.645
|% 9,98
|
|TKURU
|271,00
|3.652.267
|% 9,98
|
|TACTR
|35,08
|2.311.597
|% 9,97
|
|YBTAS
|11.925,00
|299.400
|% -10,00
|
|EUKYO
|7,40
|6.805.835
|% -9,98
|
|SAMAT
|4,75
|39.473.625
|% -9,87
|
|DENGE
|3,05
|356.669
|% -9,76
|
|MERIT
|16,31
|808.114
|% -8,63
|
|THYAO
|13,37
|1.153.525.752
|% -3,54
|
|GARAN
|8,23
|1.009.569.047
|% 0,61
|
|EKGYO
|1,92
|610.443.799
|% -1,03
|
|KOZAL
|116,90
|526.401.808
|% 0,17
|
|KRDMD
|6,79
|503.772.379
|% 2,41
|
|EKGYO
|1,92
|610.443.799
|% -1,03
|
|YKBNK
|2,16
|327.725.806
|% 0,00
|
|TSKB
|1,29
|164.255.561
|% 1,57
|
|GARAN
|8,23
|1.009.569.047
|% 0,61
|
|PEKGY
|1,00
|114.642.447
|% 1,01
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7327
|8,7361
|% 0,61
|
|Euro
|10,3852
|10,4094
|% 0,38
|
|Sterlin
|12,0387
|12,0991
|% 0,11
|
|Frank
|9,4413
|9,4982
|% 0,34
|
|Riyal
|2,3203
|2,3320
|% 0,45
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-22,68
|
|Altın Gr.
|492
|493
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|3.260
|3.309
|-47,00
|
|Tam
|3.245
|3.327
|-47,08
|
|Yarım
|1.569
|1.609
|-22,77
|
|Çeyrek
|787
|805
|-11,38
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,72
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,10
|
|B. Petrol
|74,55
|74,55
|0,41
|
Seans Raporu
18:00
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -6, 3 kaybederek (% -0.52 ) 1, 210
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, YAPRK, DOAS, TKURU, TACTR, MERKO, KUTPO, NIBAS, VANGD
-
17:59
TKURU, EDIP, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
SAMAT, TDGYO, UTPYA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 214 hisse senedinden 60 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 144 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem