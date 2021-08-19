METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
19.08.2021 17:41
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959293
BIST
18:051.440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -9,73
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
18:058,5286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0806
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5537
En Düşük
8,3769
18:059,9898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,0749
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0197
En Düşük
9,8798
18:05489,63
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,98
|Açılış
|: 489,63
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|90,45
|17.680.864
|% 17,01
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|PAMEL
|37,32
|60.789.111
|% 9,96
|
|EDATA
|17,53
|25.493.388
|% 8,61
|
|BIOEN
|28,00
|47.238.007
|% -4,89
|
|MERCN
|9,57
|29.889.444
|% -4,68
|
|BASGZ
|20,40
|73.717.905
|% -4,05
|
|AYDEM
|7,61
|18.734.911
|% -4,04
|
|KONTR
|57,45
|36.108.351
|% -2,63
|
|GENIL
|16,30
|267.675.324
|% -0,61
|
|KZBGY
|21,54
|247.461.439
|% 5,90
|
|VBTYZ
|25,72
|245.432.515
|% 1,02
|
|KTSKR
|51,60
|110.809.804
|% 10,63
|
|ESCAR
|20,24
|92.538.198
|% 10,78
|
|GENIL
|16,30
|267.675.324
|% -0,61
|
|KZBGY
|21,54
|247.461.439
|% 5,90
|
|VBTYZ
|25,72
|245.432.515
|% 1,02
|
|GWIND
|3,76
|32.801.027
|% -1,83
|
|BOBET
|4,64
|36.206.470
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5200
|8,5286
|% 0,95
|
|Euro
|9,9790
|9,9898
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,6269
|11,6852
|% 0,34
|
|Frank
|9,2570
|9,3128
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2669
|2,2783
|% 0,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|-6,23
|
|Altın Gr.
|489
|490
|3,90
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,24
|23,27
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|66,17
|66,17
|-2,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
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17:57BRYAT
Yüzde -5.18 oranında düşüşle 387.80 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 491 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 61 altında . İşlem hacmi 11, 252.00 milyon TL de
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17:56ALARK
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 9.35 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 078 adet işlem
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17:53ADESE
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 1.25 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 713, 985 adet işlem