METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
19.08.2021 17:41
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959294
BIST
17:471.439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.441
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.446
En Düşük
1.434
17:478,5186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0706
|Açılış
|: 8,5230
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,5475
En Düşük
8,3769
17:479,9755
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0606
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9350
|
10,0144
En Düşük
9,8798
17:47488,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 2,73
|Açılış
|: 488,39
|
|Önceki Kapanış
|: 485,66
|
491,49
En Düşük
481,51
BIST En Aktif Hisseler17:47
|DMSAS
|8,04
|116.561.122
|% 17,03
|
|PENTA
|90,45
|17.166.423
|% 17,01
|
|DOBUR
|23,44
|3.221.773
|% 15,01
|
|ESCAR
|20,24
|92.454.668
|% 10,78
|
|PAMEL
|37,32
|59.517.619
|% 9,96
|
|VAKKO
|10,53
|39.610.095
|% -7,55
|
|ADESE
|1,25
|8.762.762
|% -7,41
|
|ALKIM
|15,52
|124.154.926
|% -6,95
|
|BRYAT
|387,50
|128.265.241
|% -6,74
|
|AYES
|19,50
|360.653
|% -6,70
|
|GARAN
|9,30
|1.017.989.770
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,69
|739.249.775
|% -4,35
|
|EREGL
|18,57
|587.527.520
|% -2,52
|
|SISE
|8,66
|584.011.823
|% 0,46
|
|THYAO
|12,23
|558.145.730
|% -0,16
|
|EKGYO
|1,85
|402.335.287
|% 0,54
|
|ODAS
|1,43
|200.932.877
|% 5,93
|
|YKBNK
|2,54
|287.687.591
|% -1,93
|
|GARAN
|9,30
|1.017.989.770
|% -0,85
|
|KRDMD
|7,69
|739.249.775
|% -4,35
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5149
|8,5186
|% 0,84
|
|Euro
|9,9678
|9,9755
|% 0,61
|
|Sterlin
|11,6121
|11,6703
|% 0,22
|
|Frank
|9,2476
|9,3033
|% 0,76
|
|Riyal
|2,2658
|2,2772
|% 0,87
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-7,32
|
|Altın Gr.
|488
|488
|2,41
|
|Cumhuriyet
|3.235
|3.284
|2,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|-0,29
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|-0,14
|
|Çeyrek
|780
|798
|-0,07
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,38
|6,39
|-0,01
|
|B. Petrol
|65,67
|65,67
|-2,56
|
Seans Raporu
17:47
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17:58BTCIM
Yüzde -4.12 oranında düşüşle 12.81 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 458, 873 adet işlem
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17:56ALARK
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17:53ADESE
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