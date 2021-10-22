METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
22.10.2021 14:30
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971932
BIST
14:301.471
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 15,32
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.455
|
1.471
En Düşük
1.454
14:309,6008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,1007
|Açılış
|: 9,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4250
|
9,6637
En Düşük
9,4804
14:3011,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,1020
|Açılış
|: 11,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9650
|
11,2597
En Düşük
11,0404
14:30553,68
En Yüksek
|Değişim
|: 1,55%
|| 8,46
|Açılış
|: 553,68
|
|Önceki Kapanış
|: 545,22
|
556,98
En Düşük
544,56
BIST En Aktif Hisseler14:30
|DOBUR
|41,14
|8.654.948
|% 10,00
|
|COSMO
|11,68
|1.250.531
|% 9,98
|
|ERBOS
|94,35
|87.054.474
|% 9,97
|
|HLGYO
|2,83
|134.177.887
|% 8,02
|
|SERVE
|15,40
|677.313
|% 7,62
|
|MERIT
|24,52
|26.252.389
|% -7,05
|
|FADE
|8,00
|200.736.709
|% -6,98
|
|OLMK
|7,21
|4.407.665
|% -6,36
|
|KSTUR
|246,50
|270.880
|% -6,27
|
|CASA
|114,10
|139.929
|% -6,17
|
|GARAN
|9,07
|1.191.937.119
|% 0,89
|
|SISE
|8,51
|709.986.319
|% 1,79
|
|THYAO
|14,09
|641.574.152
|% 0,86
|
|TUPRS
|138,40
|578.836.819
|% 1,54
|
|KRDMD
|7,40
|543.293.930
|% 2,07
|
|YKBNK
|2,53
|402.401.445
|% 1,61
|
|GARAN
|9,07
|1.191.937.119
|% 0,89
|
|EKGYO
|1,95
|239.767.912
|% 0,52
|
|DOHOL
|2,62
|227.394.722
|% 2,34
|
|AKBNK
|5,41
|453.340.565
|% 1,69
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5986
|9,6008
|% 1,06
|
|Euro
|11,1722
|11,1818
|% 0,92
|
|Sterlin
|13,1976
|13,2638
|% 0,91
|
|Frank
|10,4283
|10,4911
|% 1,09
|
|Riyal
|2,5506
|2,5633
|% 0,89
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|10,53
|
|Altın Gr.
|554
|554
|8,74
|
|Cumhuriyet
|3.654
|3.709
|85,00
|
|Tam
|3.634
|3.726
|85,25
|
|Yarım
|1.757
|1.802
|41,24
|
|Çeyrek
|881
|901
|20,62
|
|Gümüş.Ons
|24,33
|24,36
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|7,51
|7,52
|0,13
|
|B. Petrol
|85,29
|85,29
|0,68
|