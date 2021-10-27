METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
27.10.2021 14:38
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972766
BIST
14:341.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,47
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:349,4925
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -0,0432
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:3411,0440
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0230
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:34546,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -3,25
|Açılış
|: 546,70
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:34
|HEDEF
|2,84
|3.247.594
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|65.603.753
|% 9,64
|
|TGSAS
|16,86
|22.257.876
|% 8,42
|
|JANTS
|63,35
|221.977.037
|% 8,01
|
|FMIZP
|114,70
|54.111.777
|% 7,60
|
|BIOEN
|25,10
|265.341.034
|% -7,04
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,69
|211.786.329
|% -5,00
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|ISGSY
|8,36
|155.961.849
|% -3,91
|
|GARAN
|9,50
|1.822.869.235
|% 2,81
|
|EREGL
|19,61
|900.194.756
|% -1,95
|
|THYAO
|14,82
|823.493.707
|% 0,82
|
|ASELS
|16,49
|726.696.900
|% -2,83
|
|AKBNK
|5,75
|709.928.948
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,64
|560.469.568
|% 1,54
|
|GARAN
|9,50
|1.822.869.235
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,98
|292.665.772
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,75
|709.928.948
|% 3,05
|
|DOHOL
|2,67
|257.953.605
|% 0,38
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4902
|9,4925
|% -0,45
|
|Euro
|11,0347
|11,0440
|% -0,21
|
|Sterlin
|12,9924
|13,0576
|% -0,76
|
|Frank
|10,2944
|10,3564
|% -0,35
|
|Riyal
|2,5245
|2,5372
|% -0,44
|
|14:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-2,75
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.612
|3.667
|2,00
|
|Tam
|3.596
|3.686
|5,16
|
|Yarım
|1.738
|1.783
|2,50
|
|Çeyrek
|872
|892
|1,25
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,81
|84,81
|-0,84
|
Seans Raporu
14:34
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-
14:45XU100
Endeks 1, 511 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 12 üstünde . İşlem hacmi 15, 291.00 milyon TL de
-
14:45PENGD
Yüzde 5.15 oranında artışla 3.88 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 043, 378 adet işlem
-
14:44ARMDA
Yüzde 6.05 oranında artışla 58.75 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 973 adet işlem
-
14:43SEKUR
Yüzde 6.16 oranında artışla 20.34 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 061, 802 adet işlem
-
14:42TSPOR
Yüzde 5.66 oranında artışla 5.04 lira fiyatla işlem gören hissede 65, 707, 121 adet işlem