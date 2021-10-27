METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
27.10.2021 14:38
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972768
BIST
14:351.512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,38
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
14:359,4935
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0422
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
14:3511,0413
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0257
|Açılış
|: 10,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
14:35546,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -3,14
|Açılış
|: 546,80
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler14:35
|HEDEF
|2,84
|3.247.594
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|65.603.753
|% 9,64
|
|TGSAS
|16,86
|22.257.876
|% 8,42
|
|JANTS
|63,35
|221.977.037
|% 8,01
|
|FMIZP
|114,70
|54.111.777
|% 7,60
|
|BIOEN
|25,10
|265.341.034
|% -7,04
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|BERA
|9,69
|211.786.329
|% -5,00
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|ISGSY
|8,36
|155.961.849
|% -3,91
|
|GARAN
|9,50
|1.822.869.235
|% 2,81
|
|EREGL
|19,61
|900.194.756
|% -1,95
|
|THYAO
|14,82
|823.493.707
|% 0,82
|
|ASELS
|16,49
|726.696.900
|% -2,83
|
|AKBNK
|5,75
|709.928.948
|% 3,05
|
|YKBNK
|2,64
|560.469.568
|% 1,54
|
|GARAN
|9,50
|1.822.869.235
|% 2,81
|
|EKGYO
|1,98
|292.665.772
|% 0,51
|
|AKBNK
|5,75
|709.928.948
|% 3,05
|
|DOHOL
|2,67
|257.953.605
|% 0,38
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4889
|9,4935
|% -0,44
|
|Euro
|11,0352
|11,0413
|% -0,23
|
|Sterlin
|12,9926
|13,0578
|% -0,75
|
|Frank
|10,2947
|10,3567
|% -0,35
|
|Riyal
|2,5244
|2,5371
|% -0,45
|
|14:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|-3,03
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-3,30
|
|Cumhuriyet
|3.612
|3.667
|2,00
|
|Tam
|3.589
|3.680
|-1,31
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,63
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,32
|
|Gümüş.Ons
|23,99
|24,02
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,08
|
|B. Petrol
|84,64
|84,64
|-1,01
|
Seans Raporu
14:35
daha fazla
-
14:51ZRGYO
Yüzde 9.04 oranında artışla 1.81 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 815, 263 adet işlem
-
14:50XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 71 artarak (% 0.04 ) 1, 626
-
14:50JANTS
Yüzde 8.53 oranında artışla 63.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 541, 144 adet işlem
-
14:49PENGD
Yüzde 5.69 oranında artışla 3.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 079, 930 adet işlem
-
14:48AKSA
Yüzde 5.16 oranında artışla 23.66 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 564, 946 adet işlem