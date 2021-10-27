METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
27.10.2021 14:38
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972767
BIST
17:551.520
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 10,68
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
17:559,5144
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0213
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:5511,0605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0065
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:55548,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -1,36
|Açılış
|: 548,57
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:55
|ATATP
|39,60
|40.972.728
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.306.395
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|326.656.711
|% 9,97
|
|RHEAG
|2,22
|7.764.488
|% 9,90
|
|KARYE
|20,10
|80.672.086
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,10
|410.362.162
|% -7,04
|
|ISGSY
|8,10
|211.653.197
|% -6,90
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.533.584
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,30
|6.453.754
|% -4,82
|
|GARAN
|9,57
|2.795.593.905
|% 3,57
|
|THYAO
|14,76
|1.409.995.515
|% 0,41
|
|EREGL
|19,87
|1.331.274.622
|% -0,65
|
|AKBNK
|5,79
|1.098.737.096
|% 3,76
|
|ASELS
|16,51
|946.326.992
|% -2,71
|
|YKBNK
|2,67
|886.754.759
|% 2,69
|
|GARAN
|9,57
|2.795.593.905
|% 3,57
|
|AKBNK
|5,79
|1.098.737.096
|% 3,76
|
|EKGYO
|1,98
|370.282.159
|% 0,51
|
|DOHOL
|2,66
|352.300.814
|% 0,00
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5112
|9,5144
|% -0,22
|
|Euro
|11,0527
|11,0605
|% -0,06
|
|Sterlin
|13,0173
|13,0825
|% -0,57
|
|Frank
|10,3289
|10,3911
|% -0,02
|
|Riyal
|2,5296
|2,5423
|% -0,24
|
|17:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|1,32
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,59
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,27
|84,27
|-1,38
|
Seans Raporu
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