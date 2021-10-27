METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
27.10.2021 14:38
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972769
BIST
17:291.515
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 6,17
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
17:299,5194
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0163
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:2911,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0128
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:29547,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -2,91
|Açılış
|: 547,02
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:29
|ATATP
|39,60
|38.711.927
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|60.672.442
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|299.743.576
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.574.058
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.434.611
|% 9,65
|
|BIOEN
|25,02
|395.849.443
|% -7,33
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,16
|204.062.964
|% -6,21
|
|IZTAR
|23,12
|5.984.504
|% -5,56
|
|SERVE
|14,01
|41.336
|% -4,69
|
|GARAN
|9,51
|2.523.998.829
|% 2,92
|
|THYAO
|14,70
|1.303.838.001
|% 0,00
|
|EREGL
|19,76
|1.143.579.350
|% -1,20
|
|AKBNK
|5,77
|976.969.081
|% 3,41
|
|ASELS
|16,48
|874.018.580
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|844.932.442
|% 2,31
|
|GARAN
|9,51
|2.523.998.829
|% 2,92
|
|EKGYO
|1,97
|345.250.210
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,77
|976.969.081
|% 3,41
|
|DOHOL
|2,66
|344.932.484
|% 0,00
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5177
|9,5194
|% -0,17
|
|Euro
|11,0728
|11,0798
|% 0,12
|
|Sterlin
|13,0234
|13,0887
|% -0,52
|
|Frank
|10,3194
|10,3816
|% -0,11
|
|Riyal
|2,5284
|2,5411
|% -0,29
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,74
|
|Altın Gr.
|547
|547
|-2,51
|
|Cumhuriyet
|3.615
|3.670
|5,00
|
|Tam
|3.587
|3.678
|-3,36
|
|Yarım
|1.734
|1.779
|-1,63
|
|Çeyrek
|870
|889
|-0,81
|
|Gümüş.Ons
|23,98
|24,01
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,37
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,08
|85,08
|-0,57
|
Seans Raporu
17:29
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17:42ARMDA
Yüzde 4.60 oranında artışla 57.95 lira fiyatla işlem gören hissede 41, 176 adet işlem
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17:41TSPOR
Yüzde 6.71 oranında artışla 5.09 lira fiyatla işlem gören hissede 90, 360, 662 adet işlem
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17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 3 artarak (% 0.17 ) 1, 331
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17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, HEDEF, ATATP, ZRGYO, KARYE
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17:40
OYYAT, EGEEN, FMIZP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında