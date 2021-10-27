METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
27.10.2021 14:38
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972771
BIST
17:391.517
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 8,23
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.518
En Düşük
1.503
17:399,5175
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0182
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
17:3911,0698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0028
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
17:39547,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -2,05
|Açılış
|: 547,78
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler17:39
|ATATP
|39,60
|38.733.747
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|65.610.913
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|310.248.901
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.648.528
|% 9,90
|
|HEDEF
|2,84
|3.443.321
|% 9,65
|
|BIOEN
|25,02
|400.438.960
|% -7,33
|
|KSTUR
|249,20
|335.423
|% -6,25
|
|ISGSY
|8,18
|205.012.407
|% -5,98
|
|IZTAR
|23,30
|6.214.721
|% -4,82
|
|EUKYO
|4,60
|2.315.432
|% -4,76
|
|GARAN
|9,54
|2.597.359.494
|% 3,25
|
|THYAO
|14,71
|1.352.743.735
|% 0,07
|
|EREGL
|19,77
|1.242.381.766
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.009.404.889
|% 3,58
|
|ASELS
|16,52
|897.491.123
|% -2,65
|
|YKBNK
|2,65
|850.688.346
|% 1,92
|
|GARAN
|9,54
|2.597.359.494
|% 3,25
|
|AKBNK
|5,78
|1.009.404.889
|% 3,58
|
|EKGYO
|1,98
|347.797.995
|% 0,51
|
|DOHOL
|2,66
|346.293.104
|% 0,00
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5151
|9,5175
|% -0,19
|
|Euro
|11,0644
|11,0698
|% 0,03
|
|Sterlin
|13,0248
|13,0901
|% -0,51
|
|Frank
|10,3298
|10,3920
|% -0,01
|
|Riyal
|2,5301
|2,5428
|% -0,22
|
|17:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-0,44
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,94
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,13
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|84,72
|84,72
|-0,93
|
Seans Raporu
17:39
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 04 artarak (% 0.30 ) 1, 332
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SELVA, KARYE, HEDEF, ATATP, ZRGYO
-
17:55
UMPAS, ZRGYO, ISKUR değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
RODRG, BERA, ANGEN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:55
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 127 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 112 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 23 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem