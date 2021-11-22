METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
22.11.2021 13:32
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978938
BIST
16:121.747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 9,33
|Açılış
|: 1.751
|
|Önceki Kapanış
|: 1.737
|
1.759
En Düşük
1.743
16:1211,2543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0027
|Açılış
|: 11,2030
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,2638
En Düşük
10,9592
16:1212,6944
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0133
|Açılış
|: 12,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
12,7032
En Düşük
12,3613
16:12664,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -3,61
|Açılış
|: 664,63
|
|Önceki Kapanış
|: 668,25
|
665,92
En Düşük
650,34
BIST En Aktif Hisseler16:12
|EDATA
|11,00
|38.868.042
|% 10,00
|
|KENT
|172,70
|1.397.330
|% 10,00
|
|FENER
|33,02
|243.542.327
|% 9,99
|
|KONYA
|947,80
|113.467.424
|% 9,99
|
|TETMT
|230,40
|3.445.853
|% 9,98
|
|IDEAS
|40,14
|18.260.904
|% -10,00
|
|MERCN
|11,12
|96.183.663
|% -9,96
|
|BASGZ
|12,64
|408.192.464
|% -9,46
|
|SEYKM
|16,30
|18.520.395
|% -8,63
|
|TGSAS
|17,46
|35.736.936
|% -6,88
|
|THYAO
|17,44
|1.998.088.814
|% 2,05
|
|GARAN
|11,95
|1.256.160.223
|% -0,83
|
|SISE
|11,14
|1.151.204.579
|% -0,98
|
|KRDMD
|8,29
|943.961.573
|% 1,34
|
|TSPOR
|9,18
|630.712.235
|% 6,99
|
|ODAS
|1,62
|410.147.086
|% 1,25
|
|YKBNK
|3,53
|542.551.877
|% -0,56
|
|THYAO
|17,44
|1.998.088.814
|% 2,05
|
|KRDMD
|8,29
|943.961.573
|% 1,34
|
|GARAN
|11,95
|1.256.160.223
|% -0,83
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2431
|11,2543
|% 0,02
|
|Euro
|12,6809
|12,6944
|% -0,10
|
|Sterlin
|15,0438
|15,1192
|% -0,24
|
|Frank
|12,0601
|12,1328
|% -0,07
|
|Riyal
|2,9831
|2,9981
|% -0,25
|
|16:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-5,65
|
|Altın Gr.
|663
|664
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|4.385
|4.452
|0,00
|
|Tam
|4.365
|4.474
|1,61
|
|Yarım
|2.110
|2.164
|0,77
|
|Çeyrek
|1.058
|1.082
|0,39
|
|Gümüş.Ons
|24,78
|24,81
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|8,91
|8,92
|0,02
|
|B. Petrol
|78,60
|78,60
|-0,29
|
Seans Raporu
16:12
daha fazla
-
16:23XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 23 artarak (% 0.12 ) 1, 900
-
16:23
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ODAS, YKBNK, TRKCM
-
16:23XU100
Endeks 1, 745 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 42 üstünde . İşlem hacmi 17, 785.00 milyon TL de
-
16:23OZRDN
Yüzde 7.89 oranında artışla 8.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 251, 238 adet işlem
-
16:21RAYSG
Yüzde 4.54 oranında artışla 10.37 lira fiyatla işlem gören hissede 183, 034 adet işlem