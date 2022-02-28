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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

28.02.2022 14:05
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005067


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ISKUR 1.097.250,00 1.097.250 % 10,00  
EDATA 22,10 9.777.532 % 9,95  
SNKRN 30,28 1.908.766 % 9,95  
RALYH 8,00 27.262.076 % 9,89  
OZKGY 7,12 99.427.141 % 9,88  
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Dolar 13,8138 13,8262 % 0,22  
Euro 15,5094 15,5644 % -0,42  
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Frank 14,9618 15,0520 % 0,77  
Riyal 3,6683 3,6867 % 0,05  
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16:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.917 1.917 26,00  
Altın Gr. 849 850 10,84  
Cumhuriyet 5.650 5.735 33,00  
Tam 5.620 5.766 34,18  
Yarım 2.716 2.789 16,54  
Çeyrek 1.362 1.395 8,27  
Gümüş.Ons 24,53 24,56 0,30  
Gümüş Gr. 10,88 10,89 0,13  
B. Petrol 98,09 98,09 3,97  
Seans Raporu 16:55
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