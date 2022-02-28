METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
28.02.2022 14:05
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005067
BIST
16:551.932
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -20,71
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
16:5513,8262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0307
|Açılış
|: 13,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
16:5515,5644
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0660
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
16:55850,53
En Yüksek
|Değişim
|: 1,41%
|| 11,82
|Açılış
|: 851,02
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler16:55
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|EDATA
|22,10
|9.777.532
|% 9,95
|
|SNKRN
|30,28
|1.908.766
|% 9,95
|
|RALYH
|8,00
|27.262.076
|% 9,89
|
|OZKGY
|7,12
|99.427.141
|% 9,88
|
|IHYAY
|0,66
|10.303.753
|% -9,59
|
|AEFES
|24,28
|62.248.614
|% -9,54
|
|AGESA
|21,00
|3.877.117
|% -8,54
|
|PKENT
|388,10
|10.126.798
|% -8,47
|
|AYES
|19,64
|397.402
|% -7,36
|
|THYAO
|25,76
|3.963.389.768
|% -5,64
|
|KRDMD
|11,68
|2.183.221.755
|% 3,18
|
|EREGL
|30,98
|2.059.275.175
|% -0,58
|
|TUPRS
|190,60
|1.298.502.647
|% 5,95
|
|GARAN
|11,10
|1.072.048.380
|% -2,46
|
|YKBNK
|3,55
|699.355.464
|% -3,27
|
|KRDMD
|11,68
|2.183.221.755
|% 3,18
|
|THYAO
|25,76
|3.963.389.768
|% -5,64
|
|EKGYO
|1,99
|278.030.561
|% -2,45
|
|KARSN
|3,79
|527.825.202
|% -3,56
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8138
|13,8262
|% 0,22
|
|Euro
|15,5094
|15,5644
|% -0,42
|
|Sterlin
|18,4468
|18,5394
|% -0,00
|
|Frank
|14,9618
|15,0520
|% 0,77
|
|Riyal
|3,6683
|3,6867
|% 0,05
|
|16:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.917
|1.917
|26,00
|
|Altın Gr.
|849
|850
|10,84
|
|Cumhuriyet
|5.650
|5.735
|33,00
|
|Tam
|5.620
|5.766
|34,18
|
|Yarım
|2.716
|2.789
|16,54
|
|Çeyrek
|1.362
|1.395
|8,27
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,56
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,89
|0,13
|
|B. Petrol
|98,09
|98,09
|3,97
|
Seans Raporu
16:55
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