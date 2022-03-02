METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
02.03.2022 14:09
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Tanıtım Formu Tadil Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006454
BIST
14:171.987
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 16,61
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
14:1714,0701
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1745
|Açılış
|: 14,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
14:1715,6486
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 0,1418
|Açılış
|: 15,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
14:17872,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 3,20
|Açılış
|: 872,18
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler14:17
|PRKAB
|43,50
|25.913.315
|% 9,96
|
|KONKA
|11,08
|121.972.519
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,65
|232.947.423
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|17.210.856
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|107.738.471
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|33.884.180
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,07
|3.946.560.998
|% 6,61
|
|THYAO
|25,24
|2.428.434.370
|% -0,08
|
|EREGL
|34,54
|2.372.249.334
|% 4,10
|
|ASELS
|23,40
|1.127.659.344
|% -2,50
|
|GARAN
|11,66
|874.511.415
|% 0,34
|
|KRDMD
|13,07
|3.946.560.998
|% 6,61
|
|YKBNK
|3,68
|617.497.548
|% 1,38
|
|THYAO
|25,24
|2.428.434.370
|% -0,08
|
|GARAN
|11,66
|874.511.415
|% 0,34
|
|EREGL
|34,54
|2.372.249.334
|% 4,10
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0672
|14,0701
|% 1,26
|
|Euro
|15,6147
|15,6486
|% 0,91
|
|Sterlin
|18,6773
|18,7710
|% 1,20
|
|Frank
|15,2562
|15,3481
|% 1,25
|
|Riyal
|3,7399
|3,7586
|% 1,33
|
|14:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|872
|872
|3,51
|
|Cumhuriyet
|5.789
|5.877
|77,00
|
|Tam
|5.769
|5.915
|84,46
|
|Yarım
|2.789
|2.861
|40,86
|
|Çeyrek
|1.399
|1.431
|20,42
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,12
|-0,37
|
Seans Raporu
14:17
daha fazla
-
14:32DOBUR
Yüzde 7.05 oranında artışla 69.05 lira fiyatla işlem gören hissede 102, 093 adet işlem
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14:30XU100
Endeks 1, 985 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 79 üstünde . İşlem hacmi 19, 329.00 milyon TL de
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14:30DEVA
Yüzde 5.30 oranında artışla 30.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 084, 600 adet işlem
-
14:29ISGSY
Yüzde 4.70 oranında artışla 7.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 997, 654 adet işlem
-
14:28MEGAP
Yüzde 5.07 oranında artışla 6.43 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 483, 361 adet işlem