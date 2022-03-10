METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.03.2022 15:18
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009048
BIST
15:242.038
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -4,89
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.030
15:2414,8335
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1850
|Açılış
|: 14,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,8390
En Düşük
14,6097
15:2416,4632
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,2091
|Açılış
|: 16,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,5054
En Düşük
16,1888
15:24954,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 15,43
|Açılış
|: 954,06
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
957,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler15:24
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.242
|% 9,98
|
|GRSEL
|9,97
|1.262.182
|% 9,92
|
|FORMT
|1,00
|22.467.401
|% 9,89
|
|SKTAS
|3,07
|19.080.445
|% -6,69
|
|NTHOL
|9,06
|66.411.690
|% -6,50
|
|OZKGY
|7,51
|38.424.369
|% -4,57
|
|OZKGY
|7,51
|38.424.369
|% -4,57
|
|YBTAS
|17.001,10
|205.526
|% -4,38
|
|KRDMD
|14,97
|3.674.969.044
|% 4,47
|
|THYAO
|26,02
|2.752.808.576
|% -0,46
|
|SASA
|54,55
|1.803.882.913
|% -2,24
|
|TUPRS
|201,50
|1.574.050.286
|% 2,81
|
|EREGL
|34,30
|1.392.751.226
|% 1,30
|
|KRDMD
|14,97
|3.674.969.044
|% 4,47
|
|EKGYO
|2,15
|400.673.862
|% -1,38
|
|ODAS
|1,45
|221.747.975
|% -2,68
|
|DOHOL
|3,15
|431.793.076
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,70
|437.413.066
|% -1,07
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8233
|14,8335
|% 1,26
|
|Euro
|16,4280
|16,4632
|% 1,29
|
|Sterlin
|19,4581
|19,5557
|% 1,13
|
|Frank
|15,9344
|16,0304
|% 1,23
|
|Riyal
|3,9400
|3,9598
|% 1,28
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.006
|2.006
|14,69
|
|Altın Gr.
|954
|955
|15,88
|
|Cumhuriyet
|6.306
|6.401
|106,00
|
|Tam
|6.279
|6.440
|129,31
|
|Yarım
|3.035
|3.115
|62,55
|
|Çeyrek
|1.522
|1.558
|31,27
|
|Gümüş.Ons
|25,87
|25,91
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|12,32
|12,34
|0,22
|
|B. Petrol
|117
|117
|5,75
|
Seans Raporu
15:24
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15:39OZKGY
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 100, 974 adet işlem
-
15:39OZKGY
Yüzde -4.57 oranında düşüşle 7.51 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 100, 974 adet işlem
-
15:38BAGFS
Yüzde -3.75 oranında düşüşle 14.13 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 673, 335 adet işlem
-
15:37NTHOL
Yüzde -6.50 oranında düşüşle 9.06 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 221, 781 adet işlem
-
15:34SKTAS
Yüzde -6.69 oranında düşüşle 3.07 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 061, 480 adet işlem