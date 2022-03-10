METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.03.2022 15:18
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Katılımcılara Duyuru Metni
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009050
BIST
16:342.039
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -4,20
|Açılış
|: 2.055
|
|Önceki Kapanış
|: 2.043
|
2.068
En Düşük
2.027
16:3414,8869
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2384
|Açılış
|: 14,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6400
|
14,9114
En Düşük
14,6097
16:3416,5610
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 0,3069
|Açılış
|: 16,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1500
|
16,6554
En Düşük
16,1888
16:34960,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 22,04
|Açılış
|: 960,67
|
|Önceki Kapanış
|: 938,63
|
961,73
En Düşük
927,83
BIST En Aktif Hisseler16:32
|UZERB
|42,90
|443.708
|% 10,00
|
|OTTO
|34,98
|943.131
|% 10,00
|
|GZNMI
|18,63
|2.649.838
|% 9,98
|
|ARDYZ
|5,30
|115.004.380
|% 9,96
|
|GRSEL
|9,97
|1.341.374
|% 9,92
|
|NTHOL
|9,10
|73.520.853
|% -6,09
|
|OZKGY
|7,43
|50.094.647
|% -5,59
|
|OZKGY
|7,43
|50.094.647
|% -5,59
|
|SKTAS
|3,12
|21.788.701
|% -5,17
|
|EDIP
|3,27
|4.564.117
|% -4,66
|
|KRDMD
|14,99
|4.090.069.972
|% 4,61
|
|THYAO
|25,82
|3.062.298.193
|% -1,22
|
|SASA
|53,95
|2.090.908.689
|% -3,32
|
|TUPRS
|203,20
|1.806.334.017
|% 3,67
|
|EREGL
|34,20
|1.553.328.340
|% 1,00
|
|KRDMD
|14,99
|4.090.069.972
|% 4,61
|
|DOHOL
|3,12
|628.077.781
|% -0,95
|
|EKGYO
|2,14
|412.448.048
|% -1,83
|
|ODAS
|1,45
|240.839.984
|% -2,68
|
|YKBNK
|3,70
|490.109.323
|% -1,07
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8740
|14,8887
|% 1,64
|
|Euro
|16,5249
|16,5677
|% 1,93
|
|Sterlin
|19,5891
|19,6874
|% 1,81
|
|Frank
|16,0274
|16,1240
|% 1,82
|
|Riyal
|3,9630
|3,9829
|% 1,87
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.007
|2.007
|15,41
|
|Altın Gr.
|960
|961
|22,04
|
|Cumhuriyet
|6.350
|6.446
|151,00
|
|Tam
|6.325
|6.487
|176,41
|
|Yarım
|3.057
|3.138
|85,33
|
|Çeyrek
|1.533
|1.569
|42,66
|
|Gümüş.Ons
|25,96
|25,99
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,40
|12,42
|0,30
|
|B. Petrol
|116
|116
|4,75
|
Seans Raporu
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