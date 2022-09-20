METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
20.09.2022 09:36
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064145
BIST
18:053.200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.383
|
|Önceki Kapanış
|: 3.200
|
3.394
En Düşük
3.200
18:0518,3022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0083
|Açılış
|: 18,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,3293
En Düşük
18,2834
18:0518,4095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0789
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4950
|
18,4350
En Düşük
18,3282
18:05983,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,25
|Açılış
|: 983,90
|
|Önceki Kapanış
|: 984,14
|
988,10
En Düşük
982,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERHL
|8,22
|18.520.847
|% 135,02
|
|YYAPI
|1,14
|8.718.321
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,05
|8.694.179
|% 0,00
|
|OBASE
|14,77
|14.750.127
|% 0,00
|
|KNFRT
|13,88
|68.136.522
|% 0,00
|
|YYAPI
|1,14
|8.718.321
|% 0,00
|
|PEGYO
|2,05
|8.694.179
|% 0,00
|
|KUVVA
|46,50
|1.042.996
|% 0,00
|
|KRPLS
|6,44
|92.894.787
|% 0,00
|
|KNFRT
|13,88
|68.136.522
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% 0,00
|
|GARAN
|19,61
|4.136.755.984
|% 0,00
|
|ASELS
|30,42
|3.447.032.776
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% 0,00
|
|THYAO
|68,75
|3.173.086.545
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,94
|3.007.538.722
|% 0,00
|
|YKBNK
|6,74
|3.202.133.291
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,06
|4.602.201.796
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,89
|2.760.915.921
|% 0,00
|
|HALKB
|8,95
|2.693.924.327
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2965
|18,3015
|% 0,04
|
|Euro
|18,3812
|18,4187
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,8617
|20,9664
|% 0,20
|
|Frank
|18,8987
|19,0125
|% 0,18
|
|Riyal
|4,8507
|4,8750
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|-2,07
|
|Altın Gr.
|984
|984
|0,08
|
|Cumhuriyet
|6.642
|6.742
|-21,00
|
|Tam
|6.687
|6.789
|0,00
|
|Yarım
|3.258
|3.306
|0,00
|
|Çeyrek
|1.634
|1.654
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|19,43
|19,46
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,44
|11,45
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,32
|92,32
|0,32
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MEPET, MERKO, IZFAS, DENGE, HKTM, RODRG, SMRTG
-
17:59
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, VAKBN, SKBNK, TSKB, ASELS, HALKB, EKGYO, IHLAS, ISCTR, ISGYO
-
17:59
BOBET, SMRTG, INVEO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
HURGZ, EKGYO, SKBNK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:44
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RODRG, DENGE, MERKO, IZFAS, MEPET, HKTM, SMRTG