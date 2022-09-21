METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
21.09.2022 13:34
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Kurul Kararı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064471
BIST
16:033.274
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,95
|Açılış
|: 3.269
|
|Önceki Kapanış
|: 3.278
|
3.296
En Düşük
3.225
16:0318,3354
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0166
|Açılış
|: 18,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4200
|
18,3656
En Düşük
18,3024
16:0318,1910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0633
|Açılış
|: 18,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3800
|
18,3101
En Düşük
18,1148
16:03985,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,91
|Açılış
|: 985,91
|
|Önceki Kapanış
|: 980,01
|
988,18
En Düşük
978,15
BIST En Aktif Hisseler16:01
|ZOREN
|3,96
|958.041.094
|% 10,00
|
|ULUSE
|118,80
|18.640.862
|% 10,00
|
|BAGFS
|21,86
|113.799.916
|% 9,96
|
|EGGUB
|66,95
|77.638.609
|% 9,93
|
|CEMAS
|1,56
|206.955.821
|% 9,86
|
|KZBGY
|32,12
|70.541.707
|% -9,98
|
|KUVVA
|40,80
|566.756
|% -9,97
|
|ISGYO
|12,47
|11.095.818
|% -9,96
|
|AVOD
|3,01
|204.156.954
|% -9,88
|
|SKBNK
|3,12
|814.251.550
|% -9,83
|
|THYAO
|70,50
|4.014.163.726
|% -2,69
|
|ASELS
|32,22
|3.334.250.741
|% 4,75
|
|VAKBN
|8,21
|2.469.179.069
|% -2,61
|
|GARAN
|19,56
|2.152.760.351
|% -2,88
|
|HALKB
|8,21
|2.018.189.908
|% -2,38
|
|EKGYO
|3,95
|1.456.521.174
|% -1,50
|
|VAKBN
|8,21
|2.469.179.069
|% -2,61
|
|YKBNK
|7,09
|1.954.994.573
|% -0,98
|
|ZOREN
|3,96
|958.041.094
|% 10,00
|
|SKBNK
|3,12
|814.251.550
|% -9,83
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,3167
|18,3383
|% 0,11
|
|Euro
|18,1897
|18,2035
|% -0,28
|
|Sterlin
|20,7346
|20,8386
|% -0,19
|
|Frank
|18,9488
|19,0630
|% 0,22
|
|Riyal
|4,8570
|4,8814
|% 0,10
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.674
|1.674
|8,65
|
|Altın Gr.
|987
|987
|6,76
|
|Cumhuriyet
|6.661
|6.762
|17,00
|
|Tam
|6.692
|6.776
|1,00
|
|Yarım
|3.261
|3.305
|6,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|19,59
|19,61
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,60
|11,61
|0,25
|
|B. Petrol
|91,81
|91,81
|1,19
|
Seans Raporu
16:01
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16:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PGSUS, TAVHL, GARAN
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16:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 17 kaybederek (% -0.14 ) 2, 905
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16:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ZOREN, ULUSE, BAGFS, EGGUB, CRDFA, CEMAS
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16:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ISGYO, TSKB, AVOD, SKBNK, KUVVA, KZBGY
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CRDFA, MGROS, MEGAP değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında