METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarDuyuruKurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarında düzenli olarak risk değerleri takip edilmekte ve son dört ay içerisindeki değişimler gözlemlenmektedir. MHN kodlu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nda, 06.10.2022 tarihli hesaplamanın sonucunda, Fon'un taşıdığı yatırım araçlarının piyasalarındaki oynaklıktan kaynaklı olarak 4 olan Fon Risk Değeri 5 olarak değişmiş, risk değer aşımı yaşanmıştır.Risk değer artışı yaşanır yaşanmaz konu ile ilgili KAP'ta güncelleme yapılmış, Fon'un Tanıtım Formu güncellenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu bilgilendirilmiştir. Ayrıca risk düzeyinin en kısa sürede normal sınırına düşürülmesi için portföy yöneticisi bilgilendirilmiş, bir sonraki risk hesaplama tarihi 17.10.2022'de tekrar normal değeri olan 4 seviyesine düşmesi sağlanmıştır.MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073596BIST