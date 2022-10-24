Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

24.10.2022 15:31
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Duyuru
Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarında düzenli olarak risk değerleri takip edilmekte ve son dört ay içerisindeki değişimler gözlemlenmektedir. MHN kodlu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nda, 06.10.2022 tarihli hesaplamanın sonucunda, Fon'un taşıdığı yatırım araçlarının piyasalarındaki oynaklıktan kaynaklı olarak 4 olan Fon Risk Değeri 5 olarak değişmiş, risk değer aşımı yaşanmıştır.
Risk değer artışı yaşanır yaşanmaz konu ile ilgili KAP'ta güncelleme yapılmış, Fon'un Tanıtım Formu güncellenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu bilgilendirilmiştir. Ayrıca risk düzeyinin en kısa sürede normal sınırına düşürülmesi için portföy yöneticisi bilgilendirilmiş, bir sonraki risk hesaplama tarihi 17.10.2022'de tekrar normal değeri olan 4 seviyesine düşmesi sağlanmıştır.
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073596


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:053.978
Değişim :  1,09% |  42,88
Açılış :  3.946  
Önceki Kapanış :  3.935  
En Yüksek
4.009 En Düşük
3.940
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BEYAZ 15,40 102.325.115 % 10,00  
VKING 10,01 5.318.499 % 10,00  
BFREN 2.134,00 96.060.349 % 10,00  
FENER 62,15 371.124.077 % 10,00  
DITAS 36,08 10.611.841 % 10,00  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 18,5888 18,6074 % 0,14  
Euro 18,3774 18,3968 % 0,36  
Sterlin 20,9635 21,0686 % 0,11  
Frank 18,5015 18,6130 % -0,27  
Riyal 4,9328 4,9576 % 0,08  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.647 1.647 -10,89  
Altın Gr. 985 985 -5,08  
Cumhuriyet 6.637 6.738 -40,00  
Tam 6.650 6.754 45,00  
Yarım 3.240 3.298 18,00  
Çeyrek 1.625 1.650 9,00  
Gümüş.Ons 19,12 19,16 -0,30  
Gümüş Gr. 11,45 11,47 -0,16  
B. Petrol 91,54 91,54 0,20  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru