METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
24.10.2022 15:31
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Duyuru
Kurucusu olduğumuz emeklilik yatırım fonlarında düzenli olarak risk değerleri takip edilmekte ve son dört ay içerisindeki değişimler gözlemlenmektedir. MHN kodlu Metlife Emeklilik ve Hayat A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu'nda, 06.10.2022 tarihli hesaplamanın sonucunda, Fon'un taşıdığı yatırım araçlarının piyasalarındaki oynaklıktan kaynaklı olarak 4 olan Fon Risk Değeri 5 olarak değişmiş, risk değer aşımı yaşanmıştır.
Risk değer artışı yaşanır yaşanmaz konu ile ilgili KAP'ta güncelleme yapılmış, Fon'un Tanıtım Formu güncellenmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu bilgilendirilmiştir. Ayrıca risk düzeyinin en kısa sürede normal sınırına düşürülmesi için portföy yöneticisi bilgilendirilmiş, bir sonraki risk hesaplama tarihi 17.10.2022'de tekrar normal değeri olan 4 seviyesine düşmesi sağlanmıştır.
MetLife Emeklilik ve Hayat A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073596
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,6050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0237
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0665
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05984,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -5,49
|Açılış
|: 985,14
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BEYAZ
|15,40
|102.325.115
|% 10,00
|
|VKING
|10,01
|5.318.499
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.060.349
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.124.077
|% 10,00
|
|DITAS
|36,08
|10.611.841
|% 10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.450.098
|% -10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.469.668
|% -10,00
|
|GESAN
|158,00
|1.414.840.884
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|3.199.872
|% -9,94
|
|ZEDUR
|31,42
|2.929.339
|% -9,92
|
|THYAO
|99,40
|7.518.639.858
|% 1,48
|
|EREGL
|30,48
|3.692.317.995
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.043.406.340
|% 1,44
|
|SASA
|100,50
|2.735.320.468
|% 7,89
|
|KRDMD
|12,56
|2.727.121.748
|% 1,95
|
|EKGYO
|4,64
|2.046.275.733
|% 0,00
|
|YKBNK
|9,38
|2.298.077.351
|% -1,05
|
|TSKB
|2,90
|641.404.393
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,56
|2.727.121.748
|% 1,95
|
|ODAS
|7,62
|1.558.046.232
|% -3,91
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5888
|18,6074
|% 0,14
|
|Euro
|18,3774
|18,3968
|% 0,36
|
|Sterlin
|20,9635
|21,0686
|% 0,11
|
|Frank
|18,5015
|18,6130
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9328
|4,9576
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.647
|-10,89
|
|Altın Gr.
|985
|985
|-5,08
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.650
|6.754
|45,00
|
|Yarım
|3.240
|3.298
|18,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.650
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,12
|19,16
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,47
|-0,16
|
|B. Petrol
|91,54
|91,54
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
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17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
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17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
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17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
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17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528