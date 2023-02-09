METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKatılımcılarımıza DuyuruEmeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 27. maddesi hükmü çerçevesinde, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın kapatılması kararı üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda, katılımcılarımızın BİST Pay piyasasının açıldığı ilk işlem gününün akşamına kadar oluşacak ilgili fon alım satım emirleri, BİST Pay piyasasının açıldığı ilk işlem gününün akşamı hesaplanacak fiyatlara göre revize edilerek işleme alınacaktır.SPK'nın ilgili duyurusuna ekten ve aşağıdaki linkten ulaşılabilir.SPK Bültern için tıklayınız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112436BIST