METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
09.02.2023 19:38
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Katılımcılarımıza Duyuru
Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 27. maddesi hükmü çerçevesinde, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın kapatılması kararı üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı doğrultusunda, katılımcılarımızın BİST Pay piyasasının açıldığı ilk işlem gününün akşamına kadar oluşacak ilgili fon alım satım emirleri, BİST Pay piyasasının açıldığı ilk işlem gününün akşamı hesaplanacak fiyatlara göre revize edilerek işleme alınacaktır.
SPK'nın ilgili duyurusuna ekten ve aşağıdaki linkten ulaşılabilir.
SPK Bültern için tıklayınız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112431
BIST
10:424.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
10:4218,8346
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0068
|Açılış
|: 19,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0880
|
18,8389
En Düşük
18,8061
10:4220,2387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0600
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4750
|
20,3329
En Düşük
20,1179
10:421.129,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -5,58
|Açılış
|: 1.129,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.135,12
|
1.144,55
En Düşük
1.127,74
BIST En Aktif Hisseler10:42
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|ACSEL
|66,95
|41.664.750
|% 0,00
|
|ADEL
|105,90
|6.655.249
|% 0,00
|
|ADESE
|1,26
|82.446.031
|% 0,00
|
|AEFES
|46,68
|77.044.329
|% 0,00
|
|AGHOL
|77,40
|53.653.663
|% 0,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% 0,00
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% 0,00
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% 0,00
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% 0,00
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% 0,00
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% 0,00
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 0,00
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8257
|18,8301
|% 0,01
|
|Euro
|20,2343
|20,2478
|% 0,34
|
|Sterlin
|22,7613
|22,8755
|% 0,47
|
|Frank
|20,3498
|20,4724
|% -0,07
|
|Riyal
|5,0021
|5,0272
|% -0,02
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-9,52
|
|Altın Gr.
|1.130
|1.130
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|7.704
|7.820
|31,00
|
|Tam
|7.648
|7.712
|-54,00
|
|Yarım
|3.737
|3.774
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.868
|1.887
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,09
|22,13
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,40
|-0,11
|
|B. Petrol
|84,45
|84,45
|-0,65
|