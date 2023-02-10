METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama









METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.02.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarKatılımcılarımıza Duyuru09.02.2023 tarihinde yayınlanan duyurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 8/173 sayılı kararını da kapsayacak şekilde aşağıdaki şekilde güncellenmiştir.Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 27. maddesi hükmü çerçevesinde, ülkemizde yaşanan deprem felaketi sonrasında Borsa İstanbul A.Ş. Pay Piyasası'nın kapatılması kararı üzerine, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.02.2023 tarih ve 7/158 sayılı kararı ile 09.02.2023 tarih ve 8/173 sayılı kararı doğrultusunda, katılımcılarımızın BİST Pay piyasasının açıldığı ilk işlem gününün akşamına kadar oluşacak ilgili fon alım satım emirleri, BİST Pay piyasasının açıldığı ilk işlem gününü takip eden gün işleme alınacak şekilde revize edilecektir.İlgili Fon Kurulu Kararı'na ekten ve SPK Duyurularına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.SPK 2023 – 8 Numaralı Bülten ( 7/158 sayılı karar ) için tıklayınız.SPK 2023 – 9 Numaralı Bülten ( 8/173 sayılı karar ) için tıklayınız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1112781BIST