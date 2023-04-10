METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
10.04.2023 14:46
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon Hesabına Kredi Alınması
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1135126
BIST
15:405.042
En Yüksek
|Değişim
|: 2,38%
|| 117,28
|Açılış
|: 4.956
|
|Önceki Kapanış
|: 4.925
|
5.050
En Düşük
4.956
15:4019,2781
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0413
|Açılış
|: 19,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,6750
|
19,2879
En Düşük
19,2200
15:4020,9396
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0533
|Açılış
|: 21,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,4450
|
21,0512
En Düşük
20,9130
15:401.240,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -1,72
|Açılış
|: 1.240,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,19
|
1.243,76
En Düşük
1.230,73
BIST En Aktif Hisseler15:40
|MARKA
|19,83
|18.962.906
|% 9,98
|
|BALAT
|15,76
|618.107
|% 9,98
|
|PKART
|24,28
|19.563.147
|% 9,96
|
|KAREL
|18,13
|110.462.733
|% 9,95
|
|GESAN
|81,75
|619.612.848
|% 9,95
|
|AVHOL
|19,50
|102.677.307
|% -6,61
|
|DERHL
|5,36
|28.247.084
|% -6,46
|
|ULUSE
|142,20
|74.768.013
|% -5,07
|
|COSMO
|83,80
|5.982.869
|% -4,83
|
|UZERB
|210,10
|2.587.760
|% -4,24
|
|THYAO
|131,00
|3.961.389.577
|% 2,83
|
|KOZAL
|22,14
|2.185.323.970
|% 2,50
|
|EKGYO
|7,13
|1.931.798.455
|% 6,58
|
|EREGL
|35,46
|1.730.281.511
|% 1,72
|
|ASTOR
|57,90
|1.464.834.732
|% 2,12
|
|EKGYO
|7,13
|1.931.798.455
|% 6,58
|
|KOZAL
|22,14
|2.185.323.970
|% 2,50
|
|ZOREN
|4,88
|374.218.000
|% 9,91
|
|IHLGM
|1,01
|78.382.462
|% 4,12
|
|ODAS
|6,93
|426.153.209
|% 4,21
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2715
|19,2781
|% 0,21
|
|Euro
|20,9112
|20,9396
|% -0,25
|
|Sterlin
|23,7856
|23,9048
|% -0,11
|
|Frank
|21,1338
|21,2612
|% -0,16
|
|Riyal
|5,1221
|5,1478
|% 0,19
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.001
|2.001
|-7,00
|
|Altın Gr.
|1.238
|1.238
|-3,76
|
|Cumhuriyet
|8.574
|8.604
|-21,00
|
|Tam
|8.524
|8.585
|22,00
|
|Yarım
|4.163
|4.201
|11,00
|
|Çeyrek
|2.081
|2.100
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|24,98
|25,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|15,43
|15,45
|-0,02
|
|B. Petrol
|85,03
|85,03
|-0,09
|