METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
12.07.2023 15:10
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1170887
BIST
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17:196.391
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 28,26
|Açılış
|: 6.361
|
|Önceki Kapanış
|: 6.363
|
6.287
En Yüksek
6.411
17:1926,1467
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0533
|Açılış
|: 26,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 26,1800
|
26,2030
En Düşük
26,0480
17:1929,0483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,3117
|Açılış
|: 29,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0532
En Düşük
28,3967
17:191.644,27
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 21,95
|Açılış
|: 1.644,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.622,32
|
1.645,53
En Düşük
1.619,42
BIST En Aktif Hisseler17:19
|VKING
|46,42
|67.252.323
|% 10,00
|
|AYCES
|242,30
|41.379.980
|% 9,99
|
|EUYO
|11,34
|8.792.285
|% 9,99
|
|AVGYO
|9,37
|67.505.878
|% 9,98
|
|KTLEV
|20,38
|223.810.960
|% 9,98
|
|DIRIT
|7,20
|525.935
|% -10,00
|
|KSTUR
|380,80
|4.919.695
|% -10,00
|
|PRZMA
|30,46
|4.615.817
|% -9,99
|
|CANTE
|26,56
|1.186.675.237
|% -9,97
|
|IHAAS
|21,88
|271.251.114
|% -9,96
|
|YKBNK
|14,04
|7.188.544.895
|% 3,08
|
|ISCTR
|14,96
|6.634.444.255
|% 3,03
|
|AKBNK
|23,32
|5.993.029.619
|% 6,58
|
|THYAO
|213,10
|5.697.196.479
|% -1,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.780.933.651
|% 2,02
|
|EKGYO
|8,58
|4.780.933.651
|% 2,02
|
|YKBNK
|14,04
|7.188.544.895
|% 3,08
|
|ISCTR
|14,96
|6.634.444.255
|% 3,03
|
|SKBNK
|3,03
|980.216.063
|% 1,68
|
|AKBNK
|23,32
|5.993.029.619
|% 6,58
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1414
|26,1467
|% 0,20
|
|Euro
|29,0389
|29,0483
|% 1,08
|
|Sterlin
|33,8576
|34,0274
|% 0,58
|
|Frank
|29,9772
|30,1578
|% 1,37
|
|Riyal
|6,9488
|6,9836
|% 0,12
|
|17:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.956
|1.956
|23,76
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|20,47
|
|Cumhuriyet
|10.956
|11.122
|142,00
|
|Tam
|10.584
|10.789
|129,00
|
|Yarım
|5.292
|5.420
|65,00
|
|Çeyrek
|2.654
|2.710
|33,00
|
|Gümüş.Ons
|23,90
|23,93
|0,79
|
|Gümüş Gr.
|20,10
|20,12
|0,69
|
|B. Petrol
|80,19
|80,19
|0,79
|