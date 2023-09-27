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METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama

27.09.2023 13:52
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama


METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )

Türkçe
Genel Açıklama

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Cumhuriyet 11.289 11.459 -50,00  
Tam 11.055 11.130 -28,00  
Yarım 5.544 5.588 -14,00  
Çeyrek 2.764 2.794 -7,00  
Gümüş.Ons 22,64 22,67 -0,20  
Gümüş Gr. 19,91 19,94 -0,07  
B. Petrol 93,75 93,75 1,32  
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