METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama
26.03.2024 16:28
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262624
BIST
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17:368.768
En Düşük
|Değişim
|: -2,90%
|| -261,79
|Açılış
|: 9.030
|
|Önceki Kapanış
|: 9.029
|
8.763
En Yüksek
9.049
17:3632,1963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0897
|Açılış
|: 32,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5400
|
32,2060
En Düşük
32,0860
17:3634,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0570
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,2500
|
35,0219
En Düşük
34,8188
17:362.257,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 14,04
|Açılış
|: 2.257,90
|
|Önceki Kapanış
|: 2.243,87
|
2.277,58
En Düşük
2.241,01
BIST En Aktif Hisseler17:34
|AKENR
|11,66
|28.883.208
|% 10,00
|
|IZMDC
|6,71
|244.014.004
|% 10,00
|
|ERSU
|41,42
|102.938.861
|% 9,98
|
|OYAYO
|44,52
|42.754.739
|% 9,98
|
|INVEO
|44,98
|117.073.432
|% 9,98
|
|MAKIM
|23,50
|22.567.588
|% -53,88
|
|PEKGY
|12,71
|635.196.797
|% -9,99
|
|KONYA
|10.117,50
|676.506.040
|% -9,99
|
|KSTUR
|6.782,50
|10.432.508
|% -9,99
|
|BJKAS
|57,75
|98.639.407
|% -9,98
|
|THYAO
|281,25
|6.905.151.484
|% -1,57
|
|ZOREN
|5,40
|4.851.818.100
|% -6,74
|
|EREGL
|42,08
|4.715.074.016
|% -2,05
|
|AKBNK
|43,90
|4.642.817.556
|% -0,41
|
|PETKM
|21,30
|4.546.633.136
|% -9,97
|
|ZOREN
|5,40
|4.851.818.100
|% -6,74
|
|ISCTR
|11,16
|4.075.741.790
|% -2,19
|
|PETKM
|21,30
|4.546.633.136
|% -9,97
|
|EKGYO
|9,35
|1.558.331.210
|% -3,81
|
|YKBNK
|26,48
|4.120.968.089
|% -2,36
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1912
|32,1977
|% 0,28
|
|Euro
|34,9299
|34,9413
|% 0,17
|
|Sterlin
|40,9116
|41,1167
|% -0,22
|
|Frank
|35,8930
|36,0729
|% -0,51
|
|Riyal
|8,6428
|8,6861
|% -0,10
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,54
|24,57
|% 0,66
|
|Platin
|904,18
|905,81
|% 0,66
|
|Paladyum
|998,41
|1.000,87
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,90
|85,90
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.182,24
|2.182,57
|% 0,66
|
Seans Raporu
17:34
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17:49BORLS
Yüzde -6.45 oranında düşüşle 31.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 496, 566 adet işlem
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17:48MERCN
Yüzde -7.50 oranında düşüşle 12.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 999, 593 adet işlem
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17:47
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, FROTO, ALARK
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17:47XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -180, 43 kaybederek (% -2.27 ) 7, 783
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17:47
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PSDTC, AKENR, IZMDC, FADE, ERSU, BOSSA, AFYON, PKART, PSDTC, DOBUR