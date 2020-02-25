METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
25.02.2020 11:40
METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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İÇTÜZÜK TADİL METNİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821401
BIST
12:32115.084
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 294,47
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
114.970
12:326,1531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0394
|Açılış
|: 6,1440
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1533
En Düşük
6,0709
12:326,6779
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0404
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6782
En Düşük
6,5938
12:32326,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,47
|Açılış
|: 326,64
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,23
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,96
|23.856.382
|% 18,01
|
|RALYH
|9,08
|18
|% 14,94
|
|MIPAZ
|3,36
|130.940.588
|% 14,29
|
|OYAYO
|2,51
|22.420.128
|% 12,56
|
|ALGYO
|16,51
|63.003.664
|% 12,17
|
|BURVA
|12,01
|7.206
|% -14,21
|
|BASCM
|3,08
|19.364
|% -9,94
|
|JANTS
|61,00
|6.151.262
|% -5,86
|
|TURGG
|49,86
|2.771.091
|% -5,75
|
|BJKAS
|2,88
|15.353.931
|% -4,64
|
|THYAO
|13,81
|1.082.847.805
|% -0,36
|
|ASELS
|29,26
|684.685.966
|% 2,24
|
|KRDMD
|2,83
|293.915.088
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|228.101.024
|% 0,92
|
|KOZAA
|12,83
|204.932.547
|% 0,94
|
|KRDMD
|2,83
|293.915.088
|% 0,00
|
|ODAS
|2,20
|228.101.024
|% 0,92
|
|THYAO
|13,81
|1.082.847.805
|% -0,36
|
|CEMAS
|1,31
|76.626.703
|% 0,77
|
|IHLGM
|1,25
|60.816.439
|% 0,81
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9470
|7,9868
|% 0,85
|
|Frank
|6,2588
|6,2965
|% 0,58
|
|Riyal
|1,6324
|1,6406
|% 0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.654
|-5,90
|
|Altın Gr.
|326
|327
|0,35
|
|Cumhuriyet
|2.163
|2.196
|-39,00
|
|Tam
|2.155
|2.209
|-44,74
|
|Yarım
|1.041
|1.068
|-21,65
|
|Çeyrek
|522
|534
|-10,82
|
|Gümüş.Ons
|18,43
|18,47
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|-0,02
|
|B. Petrol
|55,78
|55,78
|0,01
|
Seans Raporu
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12:46XU100
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12:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YBTAS, MMCAS, YONGA, BJKAS, BALAT, TMPOL